Inwestycje, na które czeka Polska. Nie tylko CPK i dworzec Warszawa Zachodnia

W Polsce prowadzonych jest obecnie kilka imponujących inwestycji, które wzbudzają ogromne emocje. Oto subiektywna 5 największych projektów, na które czekają nie tylko użytkownicy, ale również branża architektoniczna.

Centralny Port Komunikacyjny

projekt: Foster + Partners i Buro Happold

Od kilku lat polską opinię publiczną podgrzewa temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. W 2018 r. specjalną ustawę w tym temacie podpisał prezydent Andrzej Duda, tym samym zgadzając się na lokalizację inwestycji w gminie Baranów, pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Realizowany węzeł przesiadkowy ma być hubem integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości około 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 30 km² powstaje Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu ma być w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Pierwszy samolot ma wystartować w 2028 r.

Często poruszane problemy w dyskursie publicznym to biznesowa opłacalność przedsięwzięcia (zwłaszcza w warunkach załamania rynku lotniczego spowodowanego pandemią), a także lokalizacja i konieczne wywłaszczenia.

Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie

Jednym z czołowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowanym przez Lecha Kaczyńskiego w 2004 r. i kontynuowanym do dziś, jest koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego na terenie dzisiejszego placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na początku 2018 r. ideę odbudowy Pałacu Saskiego i sąsiadującego Pałacu Bruehla poparł mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

- Budowle te powinny znowu zaistnieć w krajobrazie Warszawy. Najwłaściwszą formą odtworzonych budynków powinien być wygląd sprzed 1 IX 1939 roku. Za szczególnie ważne uważam odtworzenie wnętrz pałacu Bruehla, zaprojektowanych przez Bohdana Pniewskiego, będących jedną z najwybitniejszych kreacji architektonicznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego - podkreślił Lewicki.

Choć odbudowie Pałacu Saskiego niechętne były władze samorządowe Warszawy, to 7 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji. Aktu dokonał sam prezydent Andrzej Duda. W odbudowanym Pałacu Saskim mają znaleźć się instytucje kultury.

Stan na dziś? 18 sierpnia 2022 roku na placu Piłsudskiego ruszyły pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do odbudowy. Obecnie trwają prace archeologiczne. Planowany termin oddania obiektu do użytku to 2030 r.

Dworzec Warszawa Zachodnia

Projekt: DWAA Architekci

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Sprawniejsze będzie zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 2 mld zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 r.

Dworzec Metropolitarny w Lublinie

Projekt: Tremend

Dworzec Metropolitalny, powstaje w zastępstwie starego dworca autobusowego z lat 70. XX wieku, naprzeciwko dworca PKP Lublin Główny, między ulicami Dworcową, Gazową i Młyńską. Dzięki temu w jednej części Lublina zostanie zintegrowany transport kolejowy, autobusowy, busowy i miejski. W ramach całego założenia, będącego jedną z największych i najważniejszych inwestycji miasta współfinansowanych ze środków europejskich, wokół obiektu powstał nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację.

Nowoczesna architektura Dworca Metropolitalnego wchodzi w dialog z historyczną budowlą z 1877 roku projektu Witolda Lanciego. Jak stwierdzają autorzy z pracowni Tremend „wskutek tego kontrastowego odróżnienia nie konkuruje z elewacjami historycznymi budynków i zabudowy miejskiej”. Architekci wyjaśniają, iż obiekt zaprojektowany jest „w sposób świadomie odmienny stylowo od istniejącej zabudowy dworca PKP o mocno zachowanych chronionych cechach historycznych”.

Budynek Dworca Metropolitalnego ma strukturę „box-in-box”. W większej zewnętrznej bryle zamknięta jest druga, mniejsza. Znajdujący się nad nimi dach użytkowy z zielenią, na którym przewidziano skwer miejski i plac zabaw, oraz zadaszenie nad stanowiskami dla autobusów wsparte są na olbrzymich wolnostojących słupach kielichowych, które skrywają piony kanalizacji deszczowej. Ażurowe konstrukcje z rur stalowych, przywodzące na myśl splątane pnie drzew, nie tylko pełnią ważną funkcję użytkową, lecz także stanowią architektoniczny wyróżnik i zarazem ozdobę budowli.

Obiekt ma zostać otwarty w październiku 2023 r.

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Projekt: WXCA

Na terenie Cytadeli Warszawskiej trwa budowa stałej siedziby Muzeum Historii Polski. W 2009 r. międzynarodowy konkurs architektoniczny z lokalizacją Muzeum nad Trasą Łazienkowską w okolicy Zamku Ujazdowskiego wygrała pracownia Paczowski et Fritsch z Luksemburga.

Rok później decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana. W 2015 r. rozpoczęły się rozmowy dotyczące nowej lokalizacji Muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej. A rok później podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Wykonawcą prac budowlanych został Budimex S.A.

Budowa Muzeum Historii Polski jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną, fot. mat. pras.

Budowa Muzeum Historii Polski jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną. Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok.

Obiekt otworzy się 28 września 2023 r.