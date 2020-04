Inwestycje z drewnianych prefabrykatów w Choroszczy i Łodzi

Całe osiedla wybudowane w technologii drewnianych prefabrykatów powstaną w Choroszczy i Łodzi. – Planujemy rozpoczęcie budowy czterech pilotażowych inwestycji do końca 2020 roku. Chcemy, żeby te pierwsze budynki były naszą wizytówką i pokazywały liczne zalety budownictwa drewnianego – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Spółka Polskie Domy Drewniane (PDD) sfinalizowała zakup dwóch pierwszych działek pod budowę osiedli domów jednorodzinnych, które powstaną w Choroszczy i Łodzi. Planowane są dwie kolejne inwestycje, gdzie zakup gruntów cały czas jest w trakcie negocjacji. Wszystkie budynki powstaną w oparciu o prefabrykowane konstrukcje drewniane, które są ekologiczne, zdrowe i tańsze w eksploatacji.

- Jesteśmy deweloperem, który specjalizuje się w budowie nowoczesnych wielorodzinnych osiedli, wykonywanych w technologiach drewnianych. Planujemy rozpoczęcie budowy czterech pilotażowych inwestycji do końca 2020 roku. Chcemy, żeby te pierwsze budynki były naszą wizytówką i pokazywały liczne zalety budownictwa drewnianego. Przede wszystkim, proces budowy w technologiach drewnianych przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, która w przypadku branży budowlanej jest znacząca. Po drugie, mieszkańcy mogą cieszyć się lepszym zdrowiem i mniejszymi rachunkami, m.in. za prąd i ogrzewanie. Chcemy, żeby ludzie poznali te zalety i przekonali się do tego, że drewno jest nie tylko lepszą alternatywą w stosunku do budownictwa tradycyjnego, ale też materiałem przyszłości – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Celem spółki Polskie Domy Drewniane jest rozpoczęcie pod koniec 2020 roku budowy pierwszych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w czterech lokalizacjach. W Choroszczy deweloper zbuduje 20 lokali w zabudowie jednorodzinnej. W Łodzi, również w zabudowie jednorodzinnej, zbudowanych zostanie 11 lokali. Natomiast kolejne planowane inwestycje to już zabudowa wielorodzinna. PDD pracuje nad tym, aby pod koniec roku w budowie znajdowało się ok. 140 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej prawie 9,5 tys. mkw.

Technologie wykorzystywane przez PDD, oparte na prefabrykacji, pozwalają na pełną kontrolę procesu oraz na prowadzenie budowy bez względu na porę roku i warunki pogodowe. Dzięki prefabrykacji, proces inwestycji jest dokładniejszy, liczba błędów konstrukcyjnych i wykonawczych zminimalizowana, a czas prac na placu budowy znacząco się skraca.

- Bardzo istotną zaletą domów drewnianych prefabrykowanych jest także to, że są zdrowe dla ich mieszkańców. Naturalny materiał jakim jest drewno, tworzy we wnętrzach budynków wyjątkowo korzystny mikroklimat dla zdrowia człowieka - dodaje Tomasz Szlązak.

Wszystkie budynki będą spełniać wysokie standardy związane z ochroną środowiska naturalnego, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii czy odpowiednia naturalna izolacja termiczna sprawią, że mieszkania będą miały dużo niższe koszty eksploatacji. Odpowiednio dobrane materiały pozwolą zachować tzw. dyfuzyjność otwartą przegród dla pary wodnej. Drewno, dzięki swojej porowatej budowie, jest w stanie pobierać i oddawać wilgoć z otoczenia, dzięki czemu utrzymuje równowagę poziomu wilgotności otoczenia. Ma to istotne znaczenie dla trwałości przegrody i zachowania przyjaznego dla człowieka mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń.

- Zdrowy mikroklimat w codziennym życiu to korzyść, jaką chcemy zaoferować naszym klientom. To szczególnie istotne biorąc pod uwagę aktualne trendy społeczne. Według ONZ, do 2050 roku dwie trzecie ludności na świecie będzie mieszkało w miastach. W Polsce widać tę samą tendencję. Przeprowadzka do miasta nie musi jednak wiązać się z ucieczką od natury. Wręcz przeciwnie, dzięki budynkom z drewna możemy w mieście mieć kawałek swojej własnej naturalnej przestrzeni – podsumowuje Tomasz Szlązak.