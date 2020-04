Ivan Blasi o tym, jak epidemia zmieni architekturę - zobacz wideo

W ostatniej dekadzie świat stał się globalną wioską, co miało swoje odzwierciedlenie również w architekturze. Czy następstwem obecnej pandemii będzie odejście od globalizmu – także w architekturze – na rzecz bardziej lokalnego podejścia? - W architekturze chodzi o społeczności, nie tylko o ekonomię, nie tylko o indywidualizm. W obecnym momencie wielkiego kryzysu warto wziąć pod lupę system kapitalistyczny, ale nie stawiając znaku równości pomiędzy kapitalizmem a globalizacją - opowiada Ivan Blasi, koordynator nagrody Miesa van der Rohe, juror konkursu Property Design Awards.

- Myślę, że globalizacja pozostanie już z nami, doświadczamy jej pozytywnych i negatywnych aspektów. Ludzie na całym świecie są od siebie zależni, nie tylko w kontekście ekonomicznym - a ten jest również bardzo istotny w samej architekturze - ale również w kontekście, który nazwałbym kulturowym, technologicznym czy też w kwestiach zarządzania - mówi Ivan Blasi. - To co musimy zrobić to postarać się poddać ocenie, które elementy globalizacji są dobre, a które się nie sprawdzają - dodaje.

Jak wyjaśnia, istnieje wiele przykładów zglobalizowanej architektury, której istotna część wiąże się kapitalizmem i kapitalistycznymi zachowaniami, które nie przyczyniają się w większym stopniu do realnej poprawy warunków życia ludności. Jednak jest również wiele przykładów technologicznego rozwoju, korzystania z narzędzi, do których mamy dostęp dzięki globalizacji.

- Globalizacja umożliwiła wielu architektom pracę poza obszarami i kulturami, w których żyją, dając im wolność projektowania, trudną do osiągnięcia, gdyby ograniczali się tylko do własnego podwórka. Chociaż warto tutaj nadmienić, że czasami zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie rozumie kontekstu. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku homogenicznych krajobrazów, które nieświadomi lub nie pamiętający o różnicach kulturowych architekci po prostu niszczą, nie mając na uwadze różnic w procesach projektowych, konstrukcyjnych czy procedurach im towarzyszących - mówi.

- Uważam jednak, że w okresie globalizacji powstały jedne z najlepszych pomników współczesnej architektury o bardzo wysokiej jakości, do których stworzenia wykorzystano narzędzia dostępne dla nas właśnie dzięki globalizacji. Powstawały również przy wzięciu pod uwagę lokalnego podejścia, nawet jeżeli celem było wyjście z nim na zewnątrz, istotne było zrozumienie, w jaki sposób je wykorzystać - wtedy kiedy pracujemy u siebie, ale również wówczas kiedy mamy pracować w obcym miejscu. Reasumując, w architekturze chodzi o społeczności, nie tylko o ekonomię, nie tylko o indywidualizm. W obecnym momencie tego wielkiego kryzysu warto pod lupę wziąć system kapitalistyczny, ale nie stawiając znaku równości pomiędzy kapitalizmem a globalizacją - opowiada Blassi.

Ivan Blassi jest koordynatorem nagrody Miesa van der Rohe oraz jurorem w konkursie Property Design Awards. Czy w przyszłości będziemy zwracać uwagę na inne aspekty architektury jako te najważniejsze? Czy będziemy większą wagę przywracać do bezpieczeństwa epidemicznego zastosowanych rozwiązań, np. do obecności sensorów bezdotykowych i innych podobnych rozwiązań?