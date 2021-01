Jürgen Mayer na 4 Design Days: Jak pandemia zmieniła nasze miasta?

Jürgen Mayer weźmie udział w sesji inauguracyjnej 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl). - Porozmawiamy o pandemii i o tym, jak zmieniła nasze przestrzenie miejskie - zapowiada architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB. - Z niecierpliwością czekam na bardzo ożywioną dyskusję - dodaje.

- Te zmiany możemy zobaczyć również tutaj w Berlinie, gdzie powstają nowe ścieżki rowerowe, gdzie parki stają się bardziej zatłoczone, a zakupy zmieniają swój charakter. Przestrzenie ogólnodostępne będą musiały zostać przemyślane na nowo i będą wyglądać inaczej niż dzisiaj - mówi Jürgen Mayer.

Jürgen Mayer będzie prelegentem 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl). Weźmie udział w sesji inauguracyjnej oraz wygłosi wykład z cyklu Mistrzowie Architektury.



28 stycznia 2021 r. | 10.00-11.15

Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze

Podczas 4 Design Days Pre-Opening Online wygłosi również krótki wykład w ramach cyklu Mistrzowie Architektury pt. Together Whenever, Speculations on public space, po zakończeniu którego Wojciech Fudala i Justyna Boduch z SARP Katowice przeprowadzą z gościem wywiad na żywo.

28 stycznia 2021 r. | 16.00-17.30

Wykład z cyklu Mistrzowie Architektury

Jürgen Mayer H. to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów na świecie.