Jak architektura kształtuje więzi społeczne?

Budynki, zarówno mieszkalne, jak i biurowe, mają potencjał, aby przygotować grunt pod przypadkowe spotkania i interakcje społeczne, wspierając w ten sposób budowanie społeczności i wpływając na tkankę naszej kultury. Architektura i design odgrywają ważną rolę w naszym codziennym życiu, ale jak bardzo wpływają na nasze zachowania i kształtowanie więzi? Przestrzenie, w jakich żyjemy i które nas otaczają, nie mogą zmuszać ludzi do łączenia się w grupy – mogą jedynie usuwać bariery i czynić je bardziej użytecznymi i atrakcyjnymi. Jak to wpływa na kształtowanie więzi społecznych?

Architektura to zarówno sztuka, jak i nauka, czerpiąca i spleciona z psychologią, socjologią, ekonomią, polityką i nie tylko. Od biurowców po budynki, które tworzą tkankę miasta – dzięki nim możemy się wiele dowiedzieć o tym, kim są lub byli ludzie, którzy użytkowali je na długo przed nami. Rolę przestrzeni zabudowanych (jako przestrzeni interaktywnej) można zaobserwować na samym początku historii cywilizacji.

Starożytna Grecja i Rzym to świetne przykłady tego, jak architektura wpływała na ludzi, kształtując ich więzi społeczne. Termy, świątynie i teatry to przykłady przestrzeni wspólnych tamtych czasów. Studiując środowisko zbudowane z przeszłości, w połączeniu z współczesnymi badaniami z zakresu psychologii i środowiska, zaczynamy rozumieć wpływ architektury na ludzi w zupełnie nowy sposób.

Przyszłość urbanizacji zachęca do interakcji społecznych

Od obaw o emisję dwutlenku węgla, po coraz bardziej zurbanizowaną i starzejącą się populację – wyzwania i możliwości stojące przed środowiskiem zabudowanym stale rosną. – Zmienia się sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, relaksujemy się. Podobnie jak budynki, z których korzystamy – komentuje Agnieszka Szczepaniak z pracowni AP Szczepaniak. – Wszystko to wymaga zmiany podejścia i planowania przestrzeni, w jakiej żyjemy – podsumowuje.

W odniesieniu do osiedli mieszkaniowych czynnik ten jest najistotniejszy – przyczynia się do wzmocnienia harmonii w społeczeństwie. Wraz z uprzemysłowieniem, urbanizacją i globalizacją, życie społeczne we współczesnym świecie stało się bardzo zawiłe i chaotyczne. Jednym z projektów o zróżnicowanym przeznaczeniu na dużą skalę, który pomógł zmienić tkankę społeczną, jest Atal Towers we Wrocławiu. Architekci z pracowni AP Szczepaniak przekształcili teren inwestycji znajdujący się pomiędzy ulicą Sikorskiego a brzegiem Odry w tętniące życiem miejsce, które integruje się z tkanką istniejącej dzielnicy. Ta wielofunkcyjna inwestycja obejmująca sklepy, biura i mieszkania stworzyła nowy rodzaj doświadczenia napędzający rewitalizację w tym obszarze.

Architektura to przede wszystkim interakcja między ludźmi

Wszyscy pragniemy więzi międzyludzkich, a projekt budynku jest krytycznym czynnikiem umożliwiającym integrację społeczną. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, na zakupach, czy nawet uczestniczymy w wydarzeniach sportowych – interakcja z innymi i aspekt budowania społeczności są tym, co tworzy wspaniałe doświadczenia.

Przeobrażeniu ulegają również miejsca pracy, w których spędzamy przynajmniej 40 godzin tygodniowo. Przykładem biurowca, który tworzy miejsce spotkań, jest Krakowska 29 we Wrocławiu. Architekci dostrzegli potencjał w ożywieniu przestrzeni i otwarciu jej dla społeczności. W części frontowej starannie zaprojektowano obszar zielonej przestrzeni publicznej z elementami małej architektury, który nadaje niepowtarzalny efekt zharmonizowanego miejsca.