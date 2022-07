Jak bardzo ekologiczna jest nowa inwestycja Echo Investment?

Apartamenty Rytm na Kabatach to realizowana obecnie w Warszawie przez Echo Investment zrównoważona inwestycja. Deweloper przeanalizował projekt pod kątem tego, jak bardzo jest ekologiczny.

Echo Investment przeanalizowało będący w budowie zrównoważony projekt Apartamenty Rytm na Kabatach pod kątem jego wpływu na środowisko, zdrowie i samopoczucie przyszłych użytkowników, a także bezpieczeństwa na budowie i oferowanych udogodnień.

Apartamenty Rytm na Kabatach są obecnie najwyżej ocenianym projektem Echo Investment i zebrały 70 na 100 możliwych punktów.

Apartamentowiec oferować będzie m.in. ogród linearny, strefy sąsiedzkie w postaci m.in. wspólnego tarasu na dachu oraz liczne innowacyjne udogodnienia w lokalach, budynku i jego otoczeniu.

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2023 roku.

Eko-standard zrównoważonego osiedla

Zewnętrzna strefa spotkań dla mieszkańców, odnawialne źródła energii do zasilania części wspólnych, segregacja 90% odpadów na etapie budowy – to tylko niektóre z kryteriów standardu zrównoważonego budynku mieszkalnego Eko Echo, które spełniają Apartamenty Rytm na Kabatach.

Na terenie po supermarkecie i parkingu przy ul. Wąwozowej na warszawskich Kabatach Echo Investment buduje apartamentowiec, który oferować będzie łącznie 288 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, ogród linearny, strefy sąsiedzkie w postaci m.in. wspólnego tarasu na dachu oraz liczne innowacyjne udogodnienia w lokalach, budynku i jego otoczeniu.

Już na etapie projektowania deweloper położył nacisk na rozwiązania proekologiczne i wspierające zrównoważony rozwój. Teraz dzięki przejrzystym kryteriom autorskiego standardu Eko Echo budynek został poddanym skrupulatnej i obiektywnej ocenie pod kątem ekologii, odpowiedzialnego prowadzenia budowy, udogodnień oraz wpływu na zdrowie. Apartamenty Rytm na Kabatach otrzymały 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia w standardzie Eko Echo, co w sześciostopniowej skali ocen, która nawiązuje do systemu stosowanego w polskich szkołach, daje ocenę 4+. To dotychczas najlepsza ocena wśród projektów Echo Investment.

– Jako deweloper i twórca całych miejskich kwartałów, jesteśmy świadomi wpływu, jaki mamy na środowisko i lokalną społeczność. Staramy się planować naszą pracę i projektować nasze budynki w sposób nie tyle ograniczający szkodliwe aspekty naszej działalności, a wręcz wykluczający je kiedy tylko to możliwe. Na Kabatach zmienimy betonowy plac w przyjazną i otwartą przestrzeń. Teren osiedla pozostanie ogólnodostępny – dzięki uniesieniu budynku na filarach, okoliczni mieszkańcy nadal będą mogli korzystać ze skrótu do metra, szkoły czy Lasu Kabackiego. Dodatkowo w przestrzeni wspólnej zadbamy o wiele udogodnień, takich jak np.: Paczkomat InPost czy komfortowe meble miejskie, które umilą spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Aby jak najszybciej zakończyć wszystkie najbardziej uciążliwe roboty, budowę całego apartamentowca będziemy realizować w jednym etapie. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2023 roku – komentuje Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

Budowa zrównoważonego osiedla Rytm na Kabatach wystartowała w marcu tego roku. Obecnie zakończono prace rozbiórkowe hali supermarketu, w trakcie których odzyskano stal, gruz betonowy i odkrusz betonowy. W celu ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko, Echo Investment dokłada wszelkich starań, żeby materiał porozbiórkowy został prawidłowo posegregowany, a w efekcie ponownie wykorzystany. W ubiegłym roku, dzięki takiemu podejściu, aż 96,4% odpadów z budów dewelopera zostało posegregowane i nie trafiło na wysypisko.

Apartamenty Rytm na Kabatach - budowa, fot. mat. prasowe

Rozwiązania dla aktywnych

W ramach pakietu udogodnień Echo Life Services w ogólnodostępnych częściach inwestycji zostaną zamontowane rozwiązania dla aktywnych, w tym podwieszane ławki czy drabinki do ćwiczeń. Do spędzania czasu wieczorami i weekend na świeżym powietrzu powstało miejsce do organizacji kina plenerowego. Deweloper zasadzi zieleń inspirowaną poszyciem Lasu Kabackiego, a wzrost roślin będzie regulowany lampami UV i nawadniany ekologicznym systemem z wykorzystaniem deszczówki.

Na terenie Apartamentów Rytm na Kabatach znajdzie się także rowerownia, ładowarka do pojazdów elektrycznych czy wspólny taras na dachu. Miejsca, które do tej pory były otwierane domofonem (np. furtki, drzwi czy bramy), zostaną wyposażone w system automatycznego zwalniania zamków. Aby je odblokować lub przywołać windę, wystarczy podejść w pobliże czujnika ze smartfonem z wgraną aplikacją.

Jak dokładnie działa standard Eko Echo?

Standard zrównoważonego budownictwa Eko Echo to system oceny inwestycji mieszkaniowych wypracowany przez wewnętrznych asesorów Echo Investment: architektów, specjalistów BHP i inżynierów budownictwa. Każdy budynek może zdobyć 100 punktów w czterech kategoriach: EKOLOGIA (20 punktów), ZDROWIE (20 punktów), BUDOWA (20 punktów) oraz UDOGODNIENIA (40 punktów).

Kategoria EKOLOGIA sprawdza zielone rozwiązania zastosowane w budynku i jego najbliższej okolicy, w tym długotrwały wpływ inwestycji na bioróżnorodność, procent powierzchni biologicznie czynnej oraz rodzaj technologii wykorzystanej do ogrzewania budynku.

Punkty w sekcji ZDROWIE przyznawane są za elementy inwestycji, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, m.in. przestrzenie do integracji lub wypoczynku, rozwiązania gwarantujące optymalne nasłonecznienie czy monitorujące jakość powietrza.

Kryteria oceny w kategorii BUDOWA dotyczą zarówno jakości wykorzystanych materiałów, bezpieczeństwa pracowników na tym etapie prac, jak i wpływu robót na bezpośrednie sąsiedztwo. Ocenie podlega tu m.in. poziom segregacji odpadów, pochodzenie drewna, czy plan zrównoważonych zamówień ograniczający ślad węglowy.

Ostatnia i najbardziej pojemna kategoria – UDOGODNIENIA – stworzona została na bazie rozmów z klientami i zgłaszanych przez nich potrzeb. Aż 10 punktów to ocena lokalizacji budynku – odległości od środków transportu, placówek edukacyjnych i kulturalnych, zieleni czy ścieżek rowerowych.

Kolejne punkty są przyznawane za ponadstandardowe rozwiązania, które poprawiają komfort użytkowania mieszkania, w tym technologie Smart, flexroomy z możliwością wykorzystania jako przestrzeń do spotkań towarzyskich lub pracy czy ogólnodostępny Paczkomat na terenie osiedla. Punkt można dostać za spełnienie konkretnego warunku lub poziomu, w taki sposób, by ocena była jak najbardziej obiektywna i nie pozostawiała wątpliwości. Sześciostopniowa skala ocen, która nawiązuje do systemu stosowanego w polskich szkołach, pozwala porównać jak pro-ekologicznie zaawansowany jest dany budynek.