Jak będzie wyglądać nowa normalność w projektowaniu? Poznaj opinie prelegentów 4 Design Days

Funkcjonalność, innowacyjność, ekonomizacja, sztuka… i bezpieczeństwo. Czy pionierska myśl Bauhausu sprawdzi się również w post-covidowych wnętrzach? Które idee zdominują trendy we wzornictwie przemysłowym i projektowaniu przestrzeni do życia i pracy w 2021 roku? Zobaczcie co powiedzieli uczestnicy dyskusji na 4 Design Days (www.4dd.pl). "Design na „nową normalność” – trendy we wzornictwie przemysłowym i projektowaniu przestrzeni do życia i pracy".

Piotr Voelkel, założyciel, Grupa Kapitałowa VOX, Uniwersytet SWPS:

"Czas najwyższy odejść od koncepcji, w myśl której ludzie są najważniejsi."

"Nowa normalność będzie wymagała od nas planowania i reakcji na to, co jest nieoczekiwane."

"Musimy zaprojektować wszystko od nowa - skupić się na przyczynach zmian, z którymi mamy do czynienia."

"Możliwe, że będziemy projektować w oparciu o wyzwania cywilizacyjne. Projektant stanie się liderem za którym podążają odbiorcy."

Kama Kowacz, architektka, Tremend:

"Kluczowa będzie rearanżacja przestrzeni. Użytkownicy będą oczekiwali miejsca na oddech"

"Mieszkania są projektowane pod wytyczne dewelopera, a nie potrzeby użytkowników."

"W projektowaniu mieszkań kluczowa jest perspektywa człowieka."

Krzysztof Zalewski, architekt, naukowiec i publicysta, właściciel, Zalewski Architecture Group:

"Dzięki pandemii, procesy przyspieszyły, a ludzie zaczęli odczuwać otoczenie."

"Nie dla smart city zamiast happy city. Trzeba połączyć te koncepcje."

"Warto korzystać z doświadczeń, które już mamy, żeby budować przyszłość."

"Architekci nie mają narzędzi, by przekonać samorządy do współpracy."

Oskar Zięta, architekt, projektant, założyciel, Zieta Prozessdesign:

"Za chwilę zmieni się nasza mobilność w miastach. Pandemia pokazała nieskuteczność dotychczasowego systemu."

"Mam nadzieję, że pandemia doprowadzi do tego, że pozycja urbanisty, który ma wpływ na rozwój miasta, będzie dużo mocniejsza."

"Powstaje pytanie i kluczowe wyzwanie: czy urbaniści będą w stanie przełożyć doświadczenia na plany miejscowe?"

"Deweloperzy nie powinni zawłaszczać miast."

Pete Kercher, ambasador, EIDD – Design for All Europe:

"Wirtualizacja życia nie jest jedynym oczekiwanym rozwiązaniem. Nie zastępuje wszystkich relacji."

"Co pięć lat powinniśmy korygować swoje plany dostosowując je do aktualnych warunków."

"Projektanci nie mają głosu w polityce. Musimy dać im ten głos."