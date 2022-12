Jak będzie wyglądać Plac Czerwonych Gitar w Gdańsku? Znamy zwycięską koncepcję!

Trzynaście pracowni zgłosiło się do konkursu na koncepcję zagospodarowania Placu Czerwonych Gitar w Gdańsku. Poznaliśmy zwycięski projekt!

Koncepcja przygotowana przez krakowską pracownię Saneccy zajęła pierwsze miejsce w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni Placu Czerwonych Gitar w Gdańsku.

Zwycięski projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej, otwartej przestrzeni miejskiej.

W projekcie zawarto także innowacyjne rozwiązanie – ekologiczny trejaż, pełniący funkcję ogrodu deszczowego.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni Placu Czerwonych Gitar ogłosiliśmy na początku października. To zadanie nie było łatwe, ponieważ swoją koncepcję trzeba było wkomponować w istniejącą tkankę, dodatkowo dostosować ją do grup społecznie wykluczonych oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z niej, nie tylko jako przestrzeni pieszej – mówił Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.

Do konkursu zgłosiło się 13 pracowni, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, Niemiec czy Szwecji. Poziom prac był wysoki.

Komisji konkursowej składającej się z ekspertów z zakresu architektury, przedstawicieli: Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Biura Rozwoju Gdańska, Biura Architekta Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przewodniczył prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański. Eksperci zasiadający w komisji omówili i szczegółowo przeanalizowali każdą pracę. Jednogłośnie zdecydowano o przyznaniu I i II nagrody oraz wyróżnienia:

pierwszą nagrodę w kwocie 38.000 zł przyznano krakowskiej pracowni Saneccy Sp. z o.o.

drugą nagrodę w wysokości 27.000 zł zdobył zespół projektowy z Gliwic, w składzie: Michał Stangel, Agata Goleśna, Michał Gałuszka, Patryk Prychodko, Krzysztof Rostański

wyróżnienie i 5.000 zł otrzymał trójmiejski zespół – Ewa Ostrowicka, Anna Kamińska, Szymon Kulikowski, Paulina Kwiatkowska, Tomasz Marek

Plac Czerwonych Gitar, koncepcja pracowni Saneccy Sp. z o.o. fot. GZDiZ

Wielofunkcyjna otwarta przestrzeń miejska

Zwycięski projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej, otwartej przestrzeni miejskiej. Motywem przewodnim znajdującym odzwierciedlenie w poszczególnych formach i kompozycji, jest refleksja nad muzyką i dźwiękiem oraz subtelne nawiązania do patronów placu. Można je dostrzec na przykład w kształcie elementów małej architektury – siedziska mają kształt amfiteatralnych ławek – a także w propozycjach nasadzeń.

Na Placu Czerwonych Gitar mają rosnąć jarzębiny zwyczajne, klony pospolite, wierzby płaczące, trzmielina Fortune’a oraz piaskownica zwyczajna. Zasugerowano, by klomby obsadzone były różnymi gatunkami kwitnących roślin wrzosowatych w odmianie czerwonej. Jest to symboliczne nawiązanie do nazwy zespołu.

W projekcie zawarto także innowacyjne rozwiązanie – ekologiczny trejaż, pełniący funkcję ogrodu deszczowego. Będzie on porośnięty pnączami winorośli, której liście czerwienieją na jesień. Instalacja wykorzystuje proces transpiracji pary wodnej. Dzięki przemyślanej formie tworzącej efekt kominowy, zjawisko jest intensyfikowane. Konstrukcja składa się z piętnastu symbolicznych płyt, nawiązujących do dyskografii gigantów bigbitu.

Planowana metamorfoza Placu Czerwonych Gitar odmieni przestrzeń dotąd kojarzącą się przede wszystkim z „pieszym tranzytem” między dworcem kolejowym a al. Grunwaldzką. Serce Wrzeszcza Górnego będzie wizytówką dzielnicy i perełką na mapie miasta.