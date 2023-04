Jak będzie wyglądać wrocławska Kępa Mieszczańska w przyszłości? Sztuczna inteligencja wygenerowała odpowiedź

Kępa Mieszczańska już niebawem stanie się jednym z atrakcyjniejszych miejsc do życia na terenie Wrocławia. Jak wrocławska wyspa może wyglądać w przyszłości namalowała... sztuczna inteligencja.

Kępa Mieszczańska już niebawem stanie się jednym z atrakcyjniejszych miejsc do życia na terenie Wrocławia. Świadczą o tym m.in. potwierdzone plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni czy też konsekwentna realizacja kolejnych etapów inwestycji deweloperskich.

Archicom w ramach realizacji kolejnych etapów River Point – inwestycji zlokalizowanej na Kępie Mieszczańskiej, postanowił przy pomocy sztucznej inteligencji, pokazać przyszłość Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu.

Lokalizacja z bogatą historią

Kępa Mieszczańska to lokalizacja o bogatej historii, której przeznaczenie zmieniało się z biegiem lat wielokrotnie. Patrząc w przyszłość, nie należy zapominać o przeszłości, która aktualnie nadaje wyspie unikalnego charakteru. Pozostała na tym terenie infrastruktura świadczy o historycznej tożsamości miejsca, a połączenie jej z nowoczesnym budownictwem, a także naturą warunkuje jej atrakcyjność dla potencjalnych mieszkańców.

Nie mam wątpliwości, że Kępa Mieszczańska już dziś stanowi doskonałe miejsce do życia, choć jej potencjał nie osiągnął jeszcze swojej pełni. Aktualnie jest ona w fazie rozkwitu – już wkrótce na jej terenie powstanie rozległy, zielony Park Mieszczański porównywany m.in. do nowojorskiego Central Parku, a w ramach inwestycji River Point zakończymy rewitalizację historycznej, zabytkowej stajni – mówi Dawid Wrona, Członek Zarządu w Archicom.

– Jako Archicom od zawsze dokładamy starań, aby nasze osiedla oddawały historyczną tożsamość danej lokalizacji, jednocześnie oferując wszystkie udogodnienia, jakich oczekują współcześni mieszkańcy. Obecnie wyspa oferuje już wiele z nich – m.in. nieustannie rozwijającą się infrastrukturę handlowo-usługową czy też gastronomiczną, a także odpowiednie skomunikowanie z całym Wrocławiem. W najbliższej przyszłości Kępa stanie się jednocześnie bardziej zielona, a nadodrzańskie bulwary i ścieżki rowerowe sprawią, że będzie tętnić życiem ­– dodaje.

Kępa Mieszczańska oczami AI, mat. prasowe Archicom

AI patrzy w przyszłość

– Szczerze wierzymy w potencjał Kępy Mieszczańskiej jako lokalizacji naszej inwestycji, jednak chcieliśmy w pewien sposób go urzeczywistnić. Z tego powodu do dyskusji o nowych etapach River Point zaprosiliśmy cenionych architektów i urbanistów – komentuje Ewelina Parzych, Koordynator Marketingu i Sprzedaży w Archicom.

W lepszym wyobrażeniu przyszłości Kępy pomógł nam wernisaż obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Wiele powstałych w ten sposób prac było zaskakujących – futurystycznych, pokazujących życie mieszkańców w symbiozie z naturą na zupełnie nowym poziomie. Jesteśmy jednak przekonani, że właśnie tak będzie wyglądała przyszłość tej lokalizacji – jako nowoczesnej i zielonej wyspy w centrum Wrocławia – konkluduje Ewelina Parzych.

Premierowy pokaz prac miał miejsce 20 kwietnia w trakcie spotkania prasowego. Na co dzień obrazy będzie można oglądać w nowej siedzibie dewelopera na Powstańców Śląskich.

Poza wernisażem w trakcie spotkania miała również miejsce debata ekspercka dotycząca historii Kępy Mieszczańskiej oraz jej wpływu na obecny wygląd tego miejsca, a także potencjału do kreowania go w przyszłości. Ekspertami, którzy wzięli udział w dyskusji, byli znani we Wrocławiu architekci – Dorota i Kazimierz Śródkowie, a także Dawid Wrona, Członek Zarządu Archicom.