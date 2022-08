Jak będzie wyglądać życie na Marsie? Powstał "Dom Marsjański"

Zainspirowani podobną do Ziemi planetą Mars, artyści Ella Good i Nicki Kent powołali do życia projekt "Building a Martian House" we współpracy z Hugh Broughton Architects i Pearce+. Celem projektu sztuki publicznej jest zbudowanie prawdziwego prototypu marsjańskiego domu.

Dom przy M Shed Square w angielskim mieście Bristol będzie otwarty dla publiczności do października 2022 roku.

W projekcie bierze również udział Duravit dzięki ekspertyzie inżyniera rozwoju Franziski Wülker, która wzięła udział w konkursie NASA Lunar Loo Challenge, którego celem było opracowanie toalety działającej zarówno w zerowej grawitacji, jak i na Księżycu.

Jak mogłoby wyglądać życie na Marsie? Jak wyglądałoby życie codzienne? Dwóch artystów z Bristolu wraz z interdyscyplinarnym zespołem podjęło się odpowiedzi na te pytania, budując Dom Marsjański.

Wizjonerski projekt

Nicki Kent wyjaśniła: "Mars to miejsce, w którym trzeba by żyć ostrożnie i zaradnie". Ella Good dodała: "Wyobrażenie sobie, jak żyłaby tam mała społeczność, oferuje ostrą soczewkę na nasze życie tu, na Ziemi, w dzisiejszych czasach i na nasze nadwątlone relacje z konsumpcjonizmem."

Ella Good i Nicki Kent w Mars Desert Research Station Utah, fot. Satori Photos

Standard życia i komfort w środowisku nieprzyjaznym dla życia

W projekcie bierze również udział Duravit dzięki ekspertyzie inżyniera rozwoju Franziski Wülker i produktom takim jak SensoWash® Starck f - Marsjańska toaleta.

Franziska Wülker, Head of Research & Development w Duravit AG w 2020 roku wzięła udział w konkursie NASA Lunar Loo Challenge, którego celem było opracowanie toalety działającej zarówno w zerowej grawitacji, jak i na Księżycu. Projekt Wülker uplasował się w pierwszej trójce.

Fascynacja i motywacja inżyniera rozwoju do zaangażowania się w projekt wynika z rozbieżności między nieprzyjaznym środowiskiem planetarnym a codziennym komfortem:

"Codzienne życie na Marsie jest wymagające i w rezultacie dość uciążliwe. Dlatego tak ważne jest, aby przedmioty codziennego użytku w domu były zaprojektowane tak, aby były tak proste i wygodne, jak to tylko możliwe. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, o których nie lubimy mówić, takich jak korzystanie z toalety." - mówi Franziska Wülker.

Różne podejścia do marsjańskiej toalety

Wymagania stawiane toalecie marsjańskiej obejmują niskie zużycie wody i energii elektrycznej, łatwość obsługi i konserwacji, zapobieganie nieprzyjemnym zapachom, a także możliwość wykorzystania moczu i kału jako nawozu.

Franziska Wülker zidentyfikowała różne podejścia: toaleta spalająca, toaleta separująca i kompostująca, liofilizująca lub toaleta ze spłuczką wodną. Liofilizacja, na przykład, usuwa wszelką wodę zawartą w materii i umożliwia pozbycie się wysuszonych pozostałości. Na Marsie panują niskie temperatury i niskie ciśnienie, oba te czynniki są wymagane do liofilizacji. "Jednocześnie cały proces jest złożony i chcemy, aby życie astronautów na Marsie było wygodne".

Franziska Wülker i zespół projektowy zdecydowali się ostatecznie na toaletę z deską myjącą: "Zdecydowaliśmy się na toaletę ze spłukiwaniem wody. Zintegrowaliśmy również funkcję prysznica, co jest wygodne i higieniczne - dodatkowo na Marsie jest o wiele więcej wody niż papieru toaletowego."

Skąd woda na Marsie?

Całkowita objętość zbiornika lodowego na Marsie wynosi 5 000 000 km³. Franziska Wülker: "Na Marsie znajdują się czapy lodowe na biegunie północnym i południowym. Niektóre części planety mają podziemne warstwy lodu i lodowce o grubości do 100 metrów i blisko powierzchni. Najlepiej więc zbudować bazę na Marsie tam, gdzie jest dużo lodu, do którego łatwo się dostać." Woda mogłaby być wydobywana poprzez wiercenie i topienie zamarzniętej wody.

Rozwijając swoje teoretyczne pomysły, Franziska Wülker powiedziała: "Oczyszczona szara woda z umywalek, pryszniców itp. może być wykorzystana do spłukiwania w systemie obiegowym. Można sobie również wyobrazić, że dodatkowy pisuar mógłby zostać wykorzystany do oddzielenia moczu i przekształcenia go w nawóz."

Wystawa w Bristolu

Dom przy M Shed Square w angielskim mieście Bristol będzie otwarty dla publiczności do października 2022 roku. Rozpocznie się jako pusta fasada i ożyje dzięki naprzemiennym wnętrzom, które zapewnią możliwości wspólnego odkrywania nowej, zrównoważonej kultury.

Projekt Dom Marsjański to próba zbudowania prototypu domu do życia na Marsie, fot. mat. prasowe Duravit

Inicjator Nicki Kent: "Ma to być miejsce, w którym ludzie mogą badać, eksperymentować i dyskutować: puste płótno do wypróbowania rzeczy i wyobrażenia sobie nowych perspektyw dla dzisiejszego stylu życia." Ella Good podsumowuje: "Każdy z nas ma do zaoferowania wiedzę i rolę do odegrania w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości".