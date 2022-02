Biznes, mimo niezbyt szybkiego działania rządzących, wyznaczy trendy w walce ze śladem węglowym, ponieważ politykę klimatyczną wprowadza się dla zysków, a nie z powodu postawy ideologicznej, czy głębszego przebudzenia. Dlatego dzisiaj najbardziej poszukiwaną wartością są gotowe recepty na to, jak zbliżyć się do zeroemisyjności w 2050 r. Do takich m.in. wniosków doszli paneliści sesji 4 Design Days 2022 „Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego.”

REKLAMA

Ewa Kuryłowicz, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates: Tendencja do recyklingu jest w tej chwili bardzo popularna. Mam wrażenie, że im młodsze pokolenie projektantów, tym bardziej jest to dla nich oczywista droga.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, członek zarządu APA Wojciechowski: Olbrzymi ślad węglowy związany z użytkowaniem budynków i ich rozbiórką jest nie do zaakceptowania przez naszą planetę.

Pete Kercher, ambasador Design for All Europe: Nie brakuje technologii, lecz woli politycznej, która pozwoliłaby zmienić podejście rynku do budowania bez śladu węglowego.

Rainer Mahlamäki, współzałożyciel pracowni Lahdelma & Mahlamäki Architects: W pierwotnym Bauhausie, architekt nie był tylko artystą, ale interesował się też kwestiami technicznymi i tym, jak funkcjonuje społeczeństwo.

Jonathan Woodroffe, Founding Director Studio Woodroffe Papa: W Holandii powstają drewniane wieże, a banki dają preferencyjne kredyty na mieszkania w takich obiektach. Tymczasem w Londynie nie wolno używać drewna.

Anna Olga Chmielewska, Interior Designer Jam Kolektyw, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz: Minął czas, w którym architekci wnętrz wybierali tylko materiały wykończeniowe i ustawiali meble. Dzisiaj muszą myśleć o całym okresie życia budynku.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, liderka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills Polska: Każdy budynek, jako aktywo, potrzebuje strategii klimatycznej ESG od samego początku swojego życia.

Nowy Europejski Bauhaus – wzorem pierwotnego Bauhausu, który zmienił się w ruch ogólnoświatowy – ma zapoczątkować falę zmian, która do 2050 r. przekształci Europę w pierwszy kontynent neutralny klimatycznie. Dla realizacji tego celu niezbędne jest pogodzenie naszego trybu życia z przyrodą, skupiając się na lepszym życiu w piękniejszych i bardziej zrównoważonych okolicznościach.

– Obecnie jednak budynki powstają w bardzo nieekologiczny sposób. Wznoszone są ze szkodliwych materiałów, generują dużo odpadów oraz zużywają energię i wodę, czym degradują faunę i florę. Użytkowanie istniejących obiektów to jeszcze większy problem dla środowiska. Olbrzymi ślad węglowy związany z ich użytkowaniem i rozbiórką jest nie do zaakceptowania przez naszą planetę – przypomina Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu APA Wojciechowski.

Czy redukcja śladu węglowego to pobożne życzenia?

Na rynku nie brakuje technologii, które pozwolą budować bez śladu węglowego. Architekci, projektanci czy urbaniści mają więc możliwości, ale ograniczają ich ramy prawne stworzone przez instytucje. – Jeżeli nie stworzą warunków do swobodnego działania w sposób zrównoważony i ekologiczny, to zostaną tylko pobożne życzenia. Brakuje woli politycznej, która pozwoliłaby zmienić podejście rynku do budowania bez śladu węglowego – twierdzi Pete Kercher, ambasador Design for All Europe.