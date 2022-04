Jak miasta walczą z gorącym klimatem

Na Uniwersytecie Jouf w Arabii Saudyjskiej odbyło się sympozjum dotyczące przyszłości i rozwoju regionu Al.-Jouf (SFUDJP 2020). Poruszano między innymi zagadnienia dotyczące zmiany tkanki miejskiej w gorącym klimacie oraz możliwości zagospodarowania murów budynków zielenią. Jeden z głównych wniosków dotyczył pozytywnego oddziaływania roślin na klimat otoczenia i obniżanie temperatury. Spośród technicznych możliwości zastosowania zielonych ścian w miastach gorącego klimatu przedstawiono polski system ogrodów wertykalnych Pixel Garden.

Badanym przykładem przestrzeni miejskiej był Bahrajn. To niewielkie państwo leżące nad Zatoką Perską zostało poddane silnemu procesowi urbanizacji, co wpłynęło znacznie na jakość otwartych przestrzeni miejskich. Bahrajn, z racji na wyspiarski charakter, cierpi na brak możliwości przestrzennego rozrostu. Postawiono więc na urbanizację pnącą się w górę, która w efekcie pochłania ciepło z otoczenia i wymaga coraz większej energii potrzebnej do ich chłodzenia, przez co oddalono się od natury. Kamień będący budulcem dróg i domów zastąpiono asfaltem i betonem. Orientacja budynków która miała na celu wykorzystanie ruchów wiatru, obecnie jest podyktowana wyłącznie efektywnym zagospodarowaniem przestrzeni.

W stolicy Bahrajnu – Manamie, niezwykle groźnym stało się zjawisko miejskiej wyspy ciepła (UHI). Silny wzrost temperatury w obszarze zurbanizowanym w stosunku do niezurbanizowanego niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, takich jak wzrost kosztów energii, gorsza jakość powietrza oraz zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. UHI postawił nowe wyzwania stojące przed twórcami miejskich przestrzeni. Dlatego też jednym z ciekawszych rozwiązań stało się stosowanie zielonych ścian na fasadach budynków tworzących izolację cieplną i zwiększającą ilość roślinności w mieście.

Zewnętrzne zielone ściany pokryte lokalnymi odmianami roślin sprawiają, że kwitną cały rok, tworząc odpowiednią warstwę izolacyjną. Badania Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Kairze wykazały, że budynki pokryte zielenią oszczędzają do 32% energii. Pozytywne wyniki osiągnięto również w badaniach dotyczących redukcji hałasu dzięki zastosowaniu zieleni. Korzyści ze stosowania zielonych ścian zewnętrznych w gorącym klimacie są jednak szersze. Większa atrakcyjność wizualna przestrzeni, poprawa samopoczucia mieszkańców czy wzrost wartości nieruchomości.

Profesor Islam Hamdy Elghonaimy z Uniwersytetu w Bahrajnie, podczas sympozjum w Arabii Saudyjskiej, wyróżnił polski system Pixel Garden, który ma możliwość zastosowania w gorącym klimacie miast arabskich. Wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, odporny na działanie promieni UV doskonale sprawdzi się w budowaniu zewnętrznych zielonych ścian w gorącym klimacie. Modułowa budowa i przygotowanie to w pełni automatycznego nawadniania ogrodu wertykalnego tworzy system praktycznie bezobsługowym i możliwym do zastosowania w ogromnej różnorodności przestrzeni.

- Cieszymy się, że system Pixel Garden doceniany jest nie tylko za możliwości związane z wystrojem wnętrz i projektowaniem przestrzeni, ale również za silne walory proekologiczne. Polskie, innowacyjne produkty mają szansę stać się cichym bohaterem walki z ociepleniem klimatu na Bliskim Wschodzie i autentycznie zmieniać świat z czego jesteśmy dumni” – podkreśla Danuta Garbarek, prezes zarządu Garden Spot Int.