Jak ograniczyć hałas?

Dźwięk odgrywa istotną rolę w naszym życiu. Żyjemy jednak w czasach, w których rosnąca gęstość zaludnienia miast wpływa na wysoki poziom hałasu.

Zacznijmy od tego skąd się bierze hałas i jaki ma na nas wpływ? Regularne narażenie na hałas powyżej 80 dB nie jest rzadkością, jeśli mieszka się w dużym mieście. W ciągu dnia w Bombaju i Londynie może osiągać on średnio poziom 105 dB, podczas gdy w Tokio i Chicago z łatwością dochodzi do 95 dB. Badanie przeprowadzone wśród obywateli Unii Europejskiej pokazało, że 80% respondentów uważa , że hałas ma wpływ na ich zdrowie, w pewnym lub w dużym stopniu (raport WHO, 2018). Ruch drogowy, transport publiczny, miejsca pracy, maszyny, głośna muzyka i urządzenia elektroniczne mogą mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Hałas jest w rzeczywistości odpowiedzialny za różne problemy zdrowotne, w tym np. stres, niepokój czy utratę słuchu. W szczególności stres może prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca. Życie w mieście i ciągły hałas wpływają na zachowania społeczne, które mogą prowadzić do społecznej izolacji i negatywnych uczuć, takich jak złość czy frustracja. Dlatego ważna jest świadomość skali oddziaływania hałasu i podjęcie środków bezpieczeństwa w celu jego skutecznej redukcji.

Kiedy dźwięk staje się hałasem?

W celu rozwiązania problemu hałasu ważne jest, aby być świadomym różnych poziomów dźwięku, które mogą szkodzić zdrowiu oraz osłabiać zdolność do koncentracji i pracy. Oprócz poziomów hałasu podawanych w decybelach, należy wziąć pod uwagę czas trwania i częstotliwość narażenia na hałas. Oznacza to, że dźwięk, który początkowo nie jest postrzegany jako zbyt głośny, może po pewnym czasie wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.

Jakie są niebezpieczne poziomy natężenia dźwięku w naszym codziennym życiu? Niektóre badania wykazały, iż odgłosy powyżej 80 dB są odpowiedzialne za zachowania agresywne, a 140 dB stanowią początkowy etap bólu fizycznego. Na przykład dźwięk syreny pogotowia ratunkowego wynosi 120 dB, podczas gdy pęknięcie balonu to 154 dB. Natężenie dźwięku generowane przez budzik, ruch uliczny, a nawet suszarkę do włosów jest uważane za umiarkowanie wysokie i wynosi średnio 90 dB.

Jak możemy zredukować hałas?

Czasami nie jest możliwe całkowite usunięcie źródeł hałasu. Rozwiązania, takie jak izolacja akustyczna lub pochłanianie dźwięku, są więc najlepszym sposobem na redukcję i kontrolę niepożądanych dźwięków. Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wielkiej Brytanii zaleca, między innymi, włączenie elementów o niskiej emisji hałasu do planów projektowych budynków oraz zlokalizowanie hałaśliwych maszyn znajdujących się poza określonymi obszarami. W Polsce obowiązki pracodawcy związane z hałasem w miejscu pracy określają Kodeks Pracy i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Pracodawcy są zobowiązania eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub ograniczać je do możliwie najmniejszego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo techniczny. Chodzi tu między innymi o ograniczanie narażenia na hałas przy użyciu środków technicznych, takich jak np. obudowy dźwiękoizolacyjne, kabiny dźwiękoszczelne, tłumiki, ekrany, materiały dźwiękochłonne oraz układy izolujące i tłumiące dźwięki materiałowe.

