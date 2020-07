Jak pandemia zmieniła podejście do projektowania i korzystania z przestrzeni wokół nas?

Pandemia COVID-19 zweryfikowała nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i sposoby korzystania z przestrzeni – zwłaszcza publicznych. Na jakie aspekty projektu, które wcześniej wydawały się mniej istotne zaczęto zwracać uwagę?

– Doświadczenie pandemii wyczuliło klientów na kwestie bezpieczeństwa, ale również nam zależy na tym, żeby użytkownicy przestrzeni którą tworzymy, byli w niej bezpieczni i mieli poczucie komfortu. Wspólnie z projektantami i doradcami klientów przeanalizowaliśmy sposoby korzystania z naszych budynków oraz potencjalne ryzykowne miejsca. Następnie opracowaliśmy i wdrożyliśmy zestaw nowych działań i wytycznych projektowych związanych z bezpieczeństwem. To często rozwiązania, na które wcześniej zwracaliśmy mniej uwagi, a są i były prostymi sposobami na poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie utrzymania czystości. Ich wprowadzenie wymagało najczęściej zmiany sposobu myślenia o projektowaniu, a nie dużych nakładów finansowych czy organizacyjnych – tłumaczy Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor mieszkaniowy.

– Podstawową rzeczą jest higiena. Oprócz zalecenia systematycznego odkażania, postanowiliśmy ograniczyć konieczność dotykania rzeczy w przestrzeniach wspólnych: holach, korytarzach czy klatkach schodowych. Dlatego mieszkańcy osiedla Reset II w Warszawie czy wrocławskiej Stacji 3.0 będą mogli pobrać na swój smartfon specjalną aplikację, która będzie ich identyfikować, automatycznie otwierać im drzwi oraz wzywać windę, która zawiezie ich na ich piętro. Rozważamy także możliwość montowania lamp dezynfekujących przestrzenie wspólne promieniami UV, jednak będzie to zależne od porozumienia z przyszłymi wspólnotami. Dużo energii poświęciliśmy na ułatwienie mieszkańcom prowadzenia wygodnego życia, mimo ewentualnych ograniczeń. W budynkach, które mają przestrzeń do wspólnego użytkowania, jak klub mieszkańców, zaproponowaliśmy zaaranżowanie małych przestrzeni do pracy. Mieszkańcy, którzy nie będą mogli pójść do biura i nie chcą pracować w swoim domu, skorzystają z osiedlowej przestrzeni do pracy. Takie rozwiązanie już wdrażamy w warszawskiej Stacji Wola II i poznańskiej Esencji – wylicza Waldemar Olbryk.

Kolejnymi rozwiązaniami pomagającymi wygodnie funkcjonować w mieszkaniu i na swoim osiedlu są zewnętrzne umywalki czy pojemniki z płynem do dezynfekcji, szczególnie przydatne przy placach zabaw czy aplikacja społecznościowa, pozwalająca komunikować się z sąsiadami (może być wykorzystywana także przez administrację do powiadamiania o wysokości czynszu i innych organizacyjnych sprawach). Kilkutygodniowe zamknięcie w marcu i kwietniu zwróciło również uwagę projektantów na potrzebę korzystania z otwartej przestrzeni. To ostateczny argument dla projektantów Echo Investment, by każde mieszkanie miało zaprojektowaną dużą i wygodną loggię, taras lub balkon.