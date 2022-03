Jak projekt Nowe Centrum Warszawy zmienia stolicę

Nowe Centrum Warszawy to projekt wielu zmian, które planują i realizują władze stolicy w Śródmieściu. Warszawa ma przejść metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam. - Wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się też idealnym miejscem do życia – mówił prezydent Rafał Trzaskowski. Wiemy coraz więcej jak zmieni się stolica w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Aleja Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka przeszły już przemianę. Przebudowano też skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej. Wytyczono nowe drogi dla rowerów oraz przejścia dla pieszych.

Metamorfozę przechodzi rondo Dmowskiego i Plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Brackiej, Chmielnej, Zgody i Szpitalnej. Te dwie inwestycje mają być gotowe w bieżącym roku.

Zmieniane jest najbliższe sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki. Trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która ma zakończyć się w 2023 roku.

Ostatnio władze Warszawy rozstrzygnęły konkurs na rejon ulic Złotej i Zgoda.

Już wiemy, że realizacja Nowego Centrum Warszawy może się opóźnić z powodu z pandemii.

Nowe rondo Dmowskiego

Wykonawca prac: Balzola

Finał: maj 2022 r. (pierwotnie koniec 2021 r.)

Naziemne przejścia dla pieszych, przebudowane przystanki tramwajowe i znacznie więcej zieleni – to główne zmiany dotyczące ronda Dmowskiego.

Rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku. W ramach zmian wokół ronda zostaną wyznaczone cztery przejścia dla pieszych z azylami między jezdniami. Wszystkie przejścia dla pieszych poprowadzą na przedłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, Wejście na perony ułatwią pasażerom łagodne rampy. Istniejące przejście podziemne nie zniknie, bo mieszczą się w nim liczne sklepy i punkty usługowe. Na rondzie i wokół niego zostanie posadzonych ponad 20 tys. roślin.

Przebudowa ronda Dmowskiego rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Inwestycja miała pierwotnie zakończyć się pod koniec 2021 r. Jednak jak się dowiedziała "Gazeta Stołeczna", na pewno do maja br. przeciągną się prace związane z przebudową ronda Dmowskiego.

Nowy Plac Pięciu Rogów

Projekt: W konkursie na projekt placu zwyciężył architekt Kacper Ludwiczak. Na podstawie zwycięskiej koncepcji, wybrana w przetargu pracownia WXCA opracowała projekt wykonawczy.

Finał projektu: 2022 rok (pierwotnie jesień 2021 r.)

To jeden z najbardziej charakterystycznych skrzyżowań ulic w Warszawie. W jednym miejscu spotyka się aż pięć ulic: Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna. Realizowana obecnie, koncepcja i zaprojektowane rozwiązania architektoniczne mają na celu nadanie temu miejscu charakteru przestrzeni publicznej, tworzonej z myślą o pieszych. Wpisuje się to w szersze ramy zmian tej części Warszawy – tworząc miasto przyjazne pieszym. Na nowym placu staną 22 klony polne o wysokości do 9 metrów wysokości. Nawierzchnia placu zostanie wyłożona płytami z betonu architektonicznego, wykończonego kruszywem kamiennym. Zachowany zostanie przejazd w osi ulicy Szpitalnej, będzie on jednak zarezerwowany wyłącznie dla autobusów, dostaw oraz okolicznych mieszkańców.

Przebudowa Placu Pięciu Rogów rozpoczęła się w marcu 2021 r., i miała zakończyć się na jesieni. Jednak prace na wiele tygodni wstrzymał konserwator. Obecnie trwa zazielenienie placu z 22 zaplanowanych drzew, posadzono już 19. Główne prace skupiają się na zachodniej części placu. Trwa tam przygotowywanie konstrukcji pod położenie płyt z betonu architektonicznego. Ponadto ustawiane są już fundamenty pod przyszłe latarnie. Z kolei nieopodal, na ul. Zgoda, wykonano znaczną część prac brukarskich.

Zielona Marszałkowska

Projekt: Polska Inżynieria i Kom-projekt

Finał: 2023 r.

To kolejna inwestycja w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, który ma przekształcić Śródmieście w dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. W czerwcu 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na projektowanie przebudowy i rozmieszczenia zieleni na ul. Marszałkowskiej. Projekt fragmentu ul. Marszałkowskiej między pl. Konstytucji a ul. Nowogrodzką przygotuje Polska Inżynieria z Warszawy, zaś rozmieszczenie zieleni od ul. Królewskiej do pl. Bankowego zaprojektuje Kom-projekt z Makowa Mazowieckiego.

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Ulica Marszałkowska stanie się znacznie przyjazna. Zmiany usprawnią poruszanie się pieszym i rowerzystom. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy ulicach Żurawiej i Wilczej, przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Z kolei rowerzyści na odcinku od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego zyskają trasę po obu stronach ulicy, a dalej, aż do pl. Bankowego, po jej zachodniej stronie. Dodatkowo zostaną wskazane lokalizacje ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

projekt: Thomas Phifer and Partners

finał: 2023 r.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Za projekt muzeum odpowiada pracownia Thomas Phifer and Partners, a za realizację prac budowlanych firma Warbud. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”.

– Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępuje w imponującym tempie. To będzie kluczowy element Nowego Centrum Warszawy i jeden z najciekawszych punktów na mapie stolicy. Miejsce, które chętnie odwiedzać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W Warszawie – stolicy wolnego czasu! – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podczas odwiedzania placu budowy w zeszłym roku.

Czy nowy budynek muzeum stanie się wizytówką Warszawy? Dowiemy się niebawem, według planu budowa ma zakończyć się w 2023 roku.

Nowa Chmielna

Projekt: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Finał: po 2023 roku

Szpalery drzew, dużo zieleni i miejsc do wypoczynku oraz efektowne oświetlenie – taka będzie nowa Chmielna. Po obu stronach ulicy Chmielnej, na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha”, pojawią się rzędy drzew. Zmienią się też skwery przy kinie Atlantic oraz przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem. Co ważne – zmieni się również Bracka na odcinku od Alej Jerozolimskich do placu przy zbiegu ulic Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. Bardzo ważny dla miasta jest również studialny (nie realizacyjny na tym etapie) pomysł dla ulicy Widok. W ramach remontu z Chmielnej zniknie nawierzchnia z kostki betonowej z lat 90. XX wieku. Wyszczerbiony materiał zastąpią płyty granitowe. Na skwerze, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek na straganie (blisko Nowego Światu), ma się pojawić granit w jasnoszarym kolorze.

W czerwcu 2021 r. konkurs na projekt Nowej Chmielnej wygrała pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa.

Nowe Aleje Jerozolimskie

Projekt: Meritum Projekt



Finał: Obecnie trwają prace projektowe. Zaproponowany nowy wygląd Al. Jerozolimskich będzie znany po ok. 30 miesiącach.

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości 3 metrów po obu stronach. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania. Pojawią się też zielone nasadzenia.

Projekt nowych Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. Docelowo zamiast ronda Dmowskiego i rodna de Gaulle’a powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić przesiadki. W obu lokalizacjach pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości „Domu Partii” (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.

W listopadzie 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z katowicką firmą Meritum Projekt. Zaproponowany nowy wygląd Al. Jerozolimskich będzie znany po 30 miesiącach. Tyle czasu ma Meritum Projekt, by sporządzić projekt. Znacznie wcześniej, bo już po 16 miesiącach wykonawca przedstawi dokumentację dla części objętej pracami PKP PLK - od ul. Poznańskiej do ronda de Gaulle’a.

Nowe oblicze Placu Powstańców Warszawy

Projekt: Immo Park Warszawa, spółkę zależną Mota-Engil Central Europe – to oni są odpowiedzialni za projekt parkingu

Finał: po 2023 r.

Umowa na projekt oraz budowa nowoczesnego parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy została już podpisana przez władze Warszawy z Immo Park Warszawa. Po 2023 roku poznamy nowe oblicze tej przestrzeni. Pod ziemią znajdzie się nowoczesny parking samochodowy, zaś na powierzchni różne udogodnienia dla pieszych oraz rowerzystów. Po zbudowaniu parkingu, plac zyska kształt wypracowany w konsultacjach z mieszkańcami.

Ostateczny kształt i projekt aranżacji placu poprzedziły konsultacje i warsztaty projektowe. Warsztaty charrette odbyły się w grudniu 2017 r. i były prowadzone będą przez pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism oraz Mediatorzy.pl. Ich wyniki mają być uwzględnione przy tworzeniu zagospodarowania przestrzeni na nim.

Nowa Złota i Zgoda

Projekt: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Finał: po 2023 r.

Drzewa, nowe place i wygodne chodniki, lustro wodne i zbiornik retencyjny w miejscu obecnego tunelu dla samochodów przy pasażu Wiecha pod Marszałkowską. Tak zmieni się rejon ulic Złotej i Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy.

Koncepcja zapowiada atrakcyjną i bogatą przyrodniczo zieloną przestrzeń publiczną. Ruch w rejonie ulic Złotej i Zgoda ma być znacznie ograniczony i uspokojony. Architekci proponują likwidację tunelu w osi ul. Złotej. Miejsce po nim można wykorzystać na zbudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha znalazłoby się miejsce na płytki zbiornik wodny. Przed Domem pod Orłami ma powstać reprezentacyjny plac. Ma stanowić zieloną oprawę dla zabytkowego gmachu.

Plac Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową, gdzie dziś jest parking ma zostać zastąpiony skwerem i Ogrodem Muzyki. W koncepcji planowane są wielorzędowe nasadzenia i wysokie krzewy, które mają izolować od zgiełku miasta. Podest wzdłuż gmachu Filharmonii pełniłby funkcję zewnętrznego foyer. Można by na nim urządzać koncerty plenerowe i różne inne wydarzenia. Działałyby też ogródki gastronomiczne.

Autorzy zwycięskiej koncepcji proponują urządzenie ogrodu sąsiedzkiego przy ulicach Zgoda 12 i Sienkiewicza. Byłby to ogród krajobrazowy, głównie na potrzeby mieszkańców z centralnym i wielofunkcyjnym trawnikiem. Znalazłoby się miejsce na plac zabaw, siłownię, stoliki do gry w szachy, ławki.

Ulica Krucza jak La Rambla

Projekt: ogłoszenie konkursu w 2022 r.

Finał: po 2023 r.

Dokładny projekt przebudowy ulicy poprzedzi obszarowa analiza ruchu. Pozwoli ocenić jaki wariant przebudowy będzie najlepszy, a także jak należy zorganizować ruch na samej Kruczej i jej przecznicach. Ratusz zapowiedział, że projektant poszukiwany będzie jeszcze w 2022 r.

W planach nadanie ulicy śródmiejskiego charakteru, zmieni się na wzór barcelońskiej La Rambli. Środek jezdni zajmie szeroki pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, pojawią się udogodnienia dla rowerzystów. Dzięki zmianie charakteru, ulica Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich i miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń.

Nowa Emilia

Projekt: BBGK Architekci

Finał: po 2023 r.

Kolejną inwestycją, która trwale zmieni bezpośrednie otoczenie Pałacu Kultury, będzie Nowa Emilia. Planowane jest przywrócenie obiektu w formie zbliżonej do oryginału, z wykorzystaniem historycznych elementów. Nowy budynek powstanie przy parku Świętokrzyskim, nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki.

Będzie to miejsce pełne światła i zieleni. Przyciągnie różnych użytkowników. Inwestycję będzie realizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej ukończenie planowane jest już na okres po 2023 roku.

Nowa Emilia to trzykondygnacyjny budynek, o łącznej powierzchni nieco ponad 7000 mkw. Ogród zimowy zostanie zlokalizowany na parterze i piętrze budynku, a powierzchnia przestrzeni zielonej nie może być mniejsza niż 60 proc. Z kolei przestrzeń konferencyjna zajmie największą (liczącą ponad 3000 mkw) kondygnację podziemną. Inwestycja powstanie w nowej technologii, jednak zgodnie ze wskazówkami Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zadba o możliwie najbliższe odwzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

Plac Centralny

Projekt: A-A Collective

Finał: po 2023 r.

Nowy plac zostanie wykrojony z części Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej. Z przestrzeni ubędzie bruku, a przybędzie zieleni, pojawi się również oczko wodne.

W przestrzeni, która zostanie urządzona zgodnie z projektem konkursowym, mieszkańcy odnajdą ślady historii Warszawy po nieistniejących ulicach i kamienicach. Nawierzchnie z bruku przypominają układ dawnych ulic. Trawniki są obrysem po przedwojennych kamienicach. Domy zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a ich relikty zburzone i usunięte, by zrobić miejsce pod budowę Pałacu Kultury i Nauki. Przybędzie drzew i staw, który znajdzie się przy samym wejściu na plac od strony ulicy Marszałkowskiej, blisko elewacji bocznej planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Praca, która będzie realizowana przez miasto to projekt pracowni A-A Collective w składzie: Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa, Martin Marker Larsen. - Nie chcemy tworzyć kolejnej kamiennej pustyni. Uważamy, że koncerty, manifestacje, targi, gry miejskie, spektakle mogą być organizowane w przestrzeni, która łączy w sobie elementy parku i placu. Latem plac będzie działał jako rozległy obszar zabawy i wypoczynku. W zimie zaś jako park, którego widoki będą łagodziły mroźny krajobraz stolicy. Zapewni to dobór roślin, które nie tracą liści na zimę i są zielone przez cały rok - mówią architekci z A-A Collective.

Most pieszo-rowerowy na Pragę

Projekt: Schuessler-Plan Inżynierzy

Finał: do 2024 r.

Przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. To przedłużenie Nowego Centrum Warszawy, bo choć most będzie nieco oddalony od ścisłego centrum stolicy, to spowoduje, że Stara Praga stanie się de facto częścią uniwersytecko-wypoczynkowej części miasta. Budowę mostu rozpoczęła już firma Budimex.

Most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową, znajdą się na nim także miejsca do odpoczynku.

Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie.

Hala Gwardii

Finał: 2025 r.

Zmiany czekają również jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez warszawiaków, czyli Halę Gwardii. To będzie miejsce spotkań, targów oraz różnych wydarzeń kulinarno-kulturalnych.

Remont zabytku ma przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Remont obiektu odbędzie się w trybie postępowania publiczno-prywatnego.