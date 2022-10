Jak rozwiązać problemy z termoizolacją w starym budownictwie?

Czy modernizacja starych obiektów to zadanie łatwe? Nie. Czy istnieją konkretne technologie izolacyjne, które pozwalają raz na zawsze rozwiązać typowe problemy towarzyszące pracom renowacyjnym? Odpowiedź poniżej.

Przestarzałe technologie, z jakimi bardzo często mamy do czynienia w kilkudziesięcio-, a niekiedy nawet i kilkunastoletnich budynkach, bywają źródłem wielu problemów. Do najczęstszych bolączek można zaliczyć kondensację pary wodnej, przecieki i podciąganie wilgoci, korozję biologiczną oraz przemarzanie i mostki termiczne w strefach dachów, cokołów, fundamentów czy podłóg na gruncie. Szczególnie newralgicznymi punktami są wszelkie gzymsy, osadzenia stolarki okiennej, strefy pod parapetami czy pod progami drzwi balkonowych i tarasowych.

„Konwencjonalne” systemy termoizolacyjne z upływem lat tracą swoje właściwości lub ulegają deformacji i zmieniają swoje parametry fizyczne, np. tracąc swoją grubość, przez co nie są już ani wodoodporne, ani paroszczelne. Tradycyjne materiały nigdy nie wyeliminują w 100% ryzyka wnikania wody i kondensacji pary wodnej w głąb konstrukcji.

Bardzo dobrym tego przykładem są wiecznie zawilgocone dachy płaskie. W wyniku nawet niewielkiej nieszczelności w warstwie pokrycia może dojść do wniknięcia znacznych ilości wody, które potem trudno jest wykryć bez zrywania membrany dachowej. Jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka jest zastosowanie całkowicie paroszczelnego i wodoodpornego materiału termoizolacyjnego.

Takie właściwości posiada spienione szkło komórkowe.

100 proc. wodo- i paroszczelności

Tym, co wyróżnia spienione szkło komórkowe pośród innych rozwiązań termoizolacyjnych, jest przede wszystkim jego unikatowa struktura. Materiał składa się z milionów baniek powietrza, hermetycznie zamkniętych w komórkach z czystego szkła. Nieskończony współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej sprawia, że, płyty ze spienionego szkła komórkowego zawsze i w każdych warunkach pozostają w 100 proc. suche.Całkowita wodo- i paroszczelność oraz bio-chemiczna obojętność oznacza koniec ryzyka przenikania wody i kondensatu – zarówno do warstwy termoizolacji, jak i dalej wewnątrz konstrukcji. Konstrukcja zaizolowana termicznie spienionym szkłem komórkowym pozostaje praktycznie bezawaryjna i sucha przez cały okres użytkowania, co oznacza definitywny koniec zmartwień o rozwój pleśni i grzybów wewnątrz przegrody czy mostki termiczne. Zawsze sucha warstwa ocieplenia oznacza zawsze stałe i niezmienne na wieki parametry termoizolacyjne.

Wytrzymałość i brak deformacji

Oprócz tworzenia środowisk korozyjnych, nasiąkająca termoizolacja zwiększa też swoją masę, czasem nawet kilkukrotnie! Im dłużej ten proces trwa, tym trudniej ocenić, ile właściwie waży konstrukcja dachowa. Izolując termicznie dach spienionym szkłem komórkowym nie trzeba już „na wszelki wypadek” przyjmować większych przekrojów słupów wsporczych, belek czy podciągów, pompując tym samym koszty inwestycji.

Warto w tym miejscu wspomnieć o odporności materiału na ściskanie. Szkło komórkowe to idealny wybór dla dachów parkingowych, tarasowych czy technicznych oraz pod strefy narażone na zwiększone obciążenia, np. pod ciężkimi centralami wentylacyjnymi czy panelami fotowoltaicznymi.

Zapewnione bezpieczeństwo pożarowe

W przypadku modernizacji obiektów historycznych i zabytkowych, często opartych na drewnianych elementach konstrukcyjnych, ogromnym wyzwaniem bywa również zapewnienie odpowiedniej odporności ogniowej konstrukcji. W tym elemencie również sprawdza się spienione szkło komórkowe.

Materiał posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1 – nie przyczynia się do rozprzestrzenia ognia, ani nie wytwarza równie groźnego dymu czy toksycznych oparów i płonących kropli. Kiedy płyty zostają wystawione na działanie płomieni, ich wierzchnia warstwa tworzy zwartą powierzchnię przypominającą szkliwo. Powierzchnia ta działa jak tarcza ochronna, która zwiększa odporność ogniową ścian wewnętrznych, stropów czy elementów konstrukcji, słupów i podciągów.