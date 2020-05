Jak się zmieni Wielki Młyn? To tu powstanie Muzeum Bursztynu

W czerwcu poznamy wykonawcę drugiego etapu prac związanych z termomodernizacją, przebudową i adaptacją zabytkowego Wielkiego Młyna. W budynku należącym do Muzeum Gdańska powstanie nowe Muzeum Bursztynu. Do zwiedzania zostanie udostępnione w czerwcu 2021 roku.

- Gdańsk jako światowa stolica bursztynu potrzebował muzeum z prawdziwego zdarzenia. Placówka, którą planujemy otworzyć już w połowie przyszłego roku ucieszy zarówno turystów, jak i mieszkańców. Nowe, imponujące oblicze zyska także budynek Wielkiego Młynu. Bardzo się cieszę z tej inwestycji - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Końcowy etap inwestycji w Wielkim Młynie obejmuje prace budowlano - konserwatorskie – zabytkowych, ceglanych, wewnętrznych i zewnętrznych elewacji Wielkiego Młyna – oraz prace adaptacyjne, w tym kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z automatyką. W ramach zakresu przewidziane jest również wykonanie prac izolacyjnych murów Wielkiego Młyna.

Siedziba nowego Muzeum Bursztynu, zmieni się nie do poznania. Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przestrzeń ma zostać przygotowana „pod klucz”.

Nowoczesne wnętrza, która wydobywają piękno bursztynu

We wnętrzu Wielkiego Młyna będzie dominować czerń, szkło oraz światła LED. Podobne aranżacje można spotkać w większości nowoczesnych muzeów-ikon, np. Victoria and Albert Museum w Londynie, czy duńskim Moesgaard Museum. Osiągnięty w ten sposób kontrast czerni z jasnym kolorem bursztynu ma wydobyć jego piękno i skupić uwagę widza i wciągnąć go w świat prezentowanych eksponatów.

Trzy piętra historii bursztynu bałtyckiego

Do zwiedzania zostaną udostępnione trzy z czterech poziomów Wielkiego Młyna o łącznej powierzchni ok. 2000 m2, do których dostęp umożliwi winda z panoramicznym widokiem na wszystkie poziomy obiektu oraz schody. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku będzie zlokalizowane od strony ulicy Rajskiej. Na poziomie „0” ma się znaleźć kasa, szatnia, sklepy, kawiarnia oraz sala wystaw czasowych. Zachowana zostanie również ekspozycja archeologiczna pokazywana przed zamknięciem centrum handlowego. Tu jednak dojdzie do drobnych zmian, a same zabytki zostaną zabezpieczone nowymi, szklanymi balustradami.

Kondygnacja wyżej, na poziomie „1”, zostanie poświęcona wystawie stałej i powiązaniu bursztynu z przyrodą. Znany z obecnego Muzeum Bursztynu „bursztynowy las”, który w plastyczny sposób pokazuje w jakiś sposób powstał bursztyn bałtycki zostanie pokazany w odświeżonej odsłonie dzięki projektowi artystki Anny Bocek. Część poziomu zostanie oddana na potrzeby gastronomii, która będzie dysponować także własnym wyjściem na ulicę Rajską oraz sala edukacyjno-konferencyjna. Na poziomie „2” zwiedzający zobaczą drugą część wystawy stałej, która pokazuje wątek bursztynu w kulturze. Znajdą się tu eksponaty związane ze sztuką dawną i tą współczesną oraz w wydzielonej części pomieszczenia administracyjne. Wyżej będą już tylko pomieszczenia techniczne.