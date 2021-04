Jak się zmienia Księży Młyn?

Łódź w ramach rewitalizacji Księżego Młyna remontuje famuły, buduje estradę, klub i restaurację. Jak się zmieni zabytkowe osiedle?

Księży Młyn jest magnesem przyciągającym turystów, artystów i fotografów. Zabytkowe osiedle było inspiracją dla wielu twórców, m.in. Andrzeja Wajdy, który kręcił tu „Ziemię obiecaną”, a Filip Bajon - „Lepiej być piękną i bogatą”. Księżym Młynem zainspirowali się również australijscy producenci serialu „Dzwony wojny”.

W tych oryginalnych przestrzeniach pofabrycznych organizowane są ciekawe wydarzenia kulturalne, festiwale, pokazy mody, a dawne wille i pałace są dziś siedzibą muzeów.

W maju rozpocznie się cykl spotkań z kulturą i historią Księżego Młyna. Będą to spacery z przewodnikami, podczas których uczestnicy odkryją nie tylko tajemnice tego niezwykłego miejsca, ale poznają też historie mieszkańców.

– Księży Młyn to wyjątkowe, zabytkowe osiedle w Łodzi. Kompleks był inspiracją dla wielu artystów m.in. Andrzeja Wajdy, który kręcił tu „Ziemię obiecaną”, czy Filipa Bajona - „Lepiej być piękną i bogatą”. Księżym Młynem zainspirowali się również australijscy producenci serialu „Dzwony wojny”. W maju rozpoczynamy cykl spotkań z kulturą i historią Księżego Młyna. Będą to spacery z przewodnikami, podczas których odkryjemy nie tylko o tajemnice tego niezwykłego miejsca, ale przede wszystkim opowiemy historie mieszkańców. Do 2023 roku wyremontujemy 47 budynków mieszkalnych i gospodarczych łącznie za kwotę 110 mln zł. Dzięki pracom, które prowadzimy, zabytkowe osiedle do roku 2023 odzyska historyczny wygląd już w 80 proc. To miejsce jest jednym z naszych ulubionych, między innymi z uwagi na klimat, który tworzą nie tylko zabytkowe famuły, ale przede wszystkim właśnie ludzie, którzy tu mieszkają – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Księży Młyn to zespół fabryczno-mieszkalny nad rzeką Jasień, zbudowany w XIX wieku przez Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego przemysłowca. Stanowił samowystarczalne miasto w mieście wzorowane na angielskich osadach przemysłowych.

Były tu budynki fabryczne, m.in. ogromna, przypominająca zamek przędzalnia, magazyny, famuły (domy robotnicze), szkoła, remiza straży ogniowej, dwa szpitale, gazownia, klub fabryczny, konsumy (sklepy), rezydencje właścicieli, a także bocznica kolejowa. Wszystko to planowo rozmieszczone wzdłuż prostych brukowanych uliczek i spójne architektonicznie.

W 2012 roku rozpoczął się proces odnowy Księżego Młyna. W ramach pierwszego etapu modernizacji udało się kompleksowo wyremontować 5 budynków, w tym charakterystyczny „drewniak” przy ulicy Przędzalnianej 91. Powstało również 13 pracowni artystycznych. Zmodernizowany został też Koci Szlak, który w dalszym ciągu ułożony jest z kocich łbów, a chodniki wykonane zostały z piaskowca. Wzdłuż drogi stanęły nowe latarnie, które wyglądem przypominają dawne latarnie gazowe. Koszt inwestycji w pierwszym etapie wyniósł 19 mln zł.

Jak się zmieni Księży Młyn do 2023 roku?