Jak tworzyć smart miasto. Technologie niepotrzebnym fetyszem?

Miasto inteligentne musi przede wszystkim służyć mieszkańcom. Ważne jest prowadzenie z nimi dialogu. Identyfikacja potrzeb społecznych i przełożenie ich na działania. Jeśli tego nie ma, to technologie będą tylko niepotrzebnym fetyszem.

- Miasto inteligentne musi służyć mieszkańcom. Potrafi się zmienić i kształtować na nowo. Uczyć się i tworzyć nowe wartości, które będą służyć społeczeństwu. To bycie "smart" powinno być połączeniem pierwiastka człowieczeństwa z pierwiastkiem sztucznej inteligencji – twierdzi Sylwia Słupik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas EEC 2022.

Dialog społeczny jest kluczowy

Ważne jest rozpoznanie potrzeb wspólnoty lokalnej. Poznanie odpowiedzi, czy inteligentne technologie będę służyć mieszkańcom do integracji i korzystania z dóbr i usług w mieście. Czy, przed czym ostrzegają włoscy socjologowie, będą segmentować przestrzeń i dyskryminować mieszkańców.

- Można to pokazać na przykładzie dużego polskiego miasta, w którym funkcjonuje inteligentna sieć ciepłownicza, ale także totemy informujące, ile rowerzyści muszą pedałować, aby zdążyć na następne światła. W tym mieście dwa budynki są przyłączone do sieci ciepłowniczej, a w 100 nadal pali się w piecach węglowych – bo miasto inteligentne takiej infrastruktury nie gwarantuje, tylko zapewnia, to co ma charakter pewnego fetyszu - podkreśla Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF, w trakcie EEC 2022.

Zdaniem Nosarzewskiego, inteligentna infrastruktura powinna zapewnić wolność, dostatek i bezpieczeństwo. W radykalnych scenariuszach może służyć jednak do sprywatyzowania i pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z tych dobrodziejstw.

Ważne jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami. - Słuchanie lokalnych potrzeb, bo w różnych miastach są one różne. Jeśli umiemy prowadzić dialog, zidentyfikować potrzeby i przełożyć je na działania, to jesteśmy na drodze w kierunku smart. Bo w innym wypadku pewne produkty i technologie będą tylko niepotrzebnym fetyszem – potwierdza Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic podczas EEC 2022.