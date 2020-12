Jak w dobie pandemii projektować przestrzenie do życia?

Deweloperzy i projektanci szukają rozwiązań, które można zastosować w budynkach i ich otoczeniu, ograniczając rozprzestrzenianie wirusa i zwiększając poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców. Co proponują?

Po doświadczeniach mijającego roku bezspornie można stwierdzić, że dużym wyzwaniem dla projektantów budynków wielorodzinnych będzie uwzględnienie zmieniającego się ze względu na pandemię stylu życia Polaków.

Oficjalne ministerialne wytyczne sugerują zachowanie możliwie dużego dystansu i bezkontaktowego załatwiana bieżących spraw oraz ograniczenie przemieszczania się z naciskiem na spędzanie większej ilości czasu w domu. Jak te sugestie przekładają się na pomysły projektantów domów wielorodzinnych?

- Już od dłuższego czasu mieszkania w naszych inwestycjach wyposażamy w inteligentne systemy umożliwiające automatyzację wielu procesów, zapewniające wygodę, komfort, ale i przede wszystkim bezpieczeństwo - wyjaśnia Anna Wojciechowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku - Systemy oparte o inteligentne rozwiązania, takie jak Robyg Smart House, pozwalające na zdalną, bezkontaktową i prostą obsługę wielu codziennych czynności w mieszkaniu - dodaje Wojciechowska.

Ta nowoczesna technologia umożliwia zdalne sterowanie mieszkaniem w zakresie m.in. oświetlenia, urządzeń elektronicznych oraz systemu bezpieczeństwa. System umożliwia także sterowanie z poziomu mieszkania bramą garażową i wjazdową - dzięki czemu można w sposób zdalny, bez konieczności zjeżdżania windą do garażu czy bez użycia pilota zarządzać ich otwieraniem.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców deweloper zautomatyzował również proces wchodzenia do samych budynków - za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Przykładem takiej inwestycji jest Nadmotławie, gdzie zastosowano zamki elektroniczne do drzwi wejściowych, które umożliwią dostanie się do mieszkania bez konieczności dotykania klamek czy klucza.

Łatwy dostęp do infrastruktury usługowej

Coraz istotniejszym atutem osiedli wielorodzinnych jest łatwy dostęp do infrastruktury usługowej: - Staramy się projektować osiedla samowystarczalne z pełną infrastrukturą, sklepami, przedszkolami i restauracjami dostępnymi na ich terenie, które pozwolą mieszkańcom uniknąć podróży do dalej położonych punktów i przebywania w zatłoczonych wielkopowierzchniowych sklepach. Lawendowe Wzgórze, Nowa Letnica czy Zajezdnia Wrzeszcz są przykładem takich właśnie osiedli – zaplanowanych z myślą o potrzebach przyszłych mieszkańców. Łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych usług bez konieczności wychodzenia poza teren inwestycji – bez wątpienia zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa w obecnej sytuacji - mówi Anna Wojciechowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku.

Dobrą praktyką deweloperów staje się też zapewnienie w okolicach inwestycji dostępności paczkomatów lub specjalnie dedykowanych miejsc na paczkę zlokalizowanych w samych budynkach. Takie rozwiązania zastosowano m.in. na osiedlu Słoneczna Morena czy Lawendowe Wzgórza.