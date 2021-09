Jak wypada miodobranie z pasieki na dachu budynku Saski Crescent?

Pasieka miejska zlokalizowana na dachu warszawskiego biurowca Saski Crescent zakończyła drugi sezon swojej działalności. W tym roku zebrano łącznie ok. 55 kg miodu wielokwiatowego. Zgromadziły go cztery pszczele rodziny, które przez cały sezon zbierały nektar głównie w pobliskim Ogrodzie Saskim. Z myślą o poprawie kondycji ekosystemu, firma CA Immo, wdraża w swoich inwestycjach szereg dodatkowych inicjatyw pro-środowiskowych, zakładających m.in. ograniczenie zużycia energii i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Saski Crescent to znany i ceniony biurowiec oferujący ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Skrzyżowanie ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, vis a vis Ogrodu Saskiego jest zarówno świetną lokalizacją dla pracowników biur, jak i znakomitym miejscem pożywienia dla ok. 320 tys. pracowitych pszczół żyjących na dachu budynku. Znajdującą się tam pasiekę miejską tworzą cztery ule, z których w tym roku uzbierano łącznie ok. 55 kg miodu.

– Decyzja o kontynuacji działalności pasieki miejskiej na dachu Saski Crescent była dla nas oczywista. Niektóre gatunki pszczół zagrożone są wyginięciem, a mają one przecież niezwykle istotny wpływ na nasze otoczenie i bioróżnorodność. Rozumiejąc to, stale poszukujemy możliwości adopcji kolejnych uli w naszych inwestycjach. Równolegle realizujemy także dodatkowe działania z obszaru ESG, które zakładają odpowiedzialne inwestowanie i zarządzanie kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Na skutek wykorzystywania wyłącznie ekologicznej energii elektrycznej i gazu we wszystkich naszych projektach w Europie, począwszy od 2023 roku, planujemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 60 400 ton rocznie. Zielona energia wykorzystywana jest już we wszystkich naszych biurowcach w Polsce – powiedziała Kamila Piekarska, Asset Manager CA Immo w Polsce.



Za poprawne funkcjonowanie pasieki na dachu Saski Crescent odpowiedzialni są eksperci z firmy BEE City przy pełnym wsparciu właściciela budynku – firmy CA Immo, jak i jego zarządcy - firmy Cushman & Wakefield.

– Pomimo chłodnej wiosny, wraz początkiem maja rodziny pszczele dynamicznie rozwinęły się i zaczęły zbierać nektar z okolicznych kwiatów. Okres letni przebiegł wzorowo – potwierdzeniem czego są m.in. tegoroczne zbiory i ponad 220 słoików miodu. Obecnie najważniejszym, stojącym przed nami wyzwaniem, jest odpowiednie przygotowanie rodzin pszczelich do zimy. Codzienna opieka nad pasieką wymaga działań dostosowanych do konkretnej pory roku i polega przede wszystkim na wykonywaniu cyklicznych przeglądów i wszelkich innych aktywności, mających na celu wspieranie owadów w ich biologicznym rozwoju – powiedział pszczelarz Bartłomiej Grabowski z firmy Bee City.