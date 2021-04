Jak zaaranżować przestrzeń na świeżym powietrzu? Architekt podpowiada

Niezależnie od tego czy mieszkamy w dużym kompleksie wielorodzinnym, małym domu czy po prostu mieszkaniu z tarasem – wiosną wszyscy mamy wspólny cel – wyjść z czterech ścian i cieszyć się bliskością natury, słońcem i zielenią. - Pamiętajmy jednak, że aranżacja przestrzeni „pod chmurką” w każdym z takich miejsc rządzi się nieco innymi prawami - radzi Bogdan Kulczyński, założyciel pracowni Kulczyński Architekt.

REKLAMA

Kupując mieszkanie lub dom zwracamy uwagę nie tylko na jego wnętrze, ale również na to, jakie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu oferuje nam dany budynek i jego otoczenie. Niektórzy wybierają dom z ogrodem, ponieważ chcą mieć prywatność i swój kawałek zieleni, innym wystarczy balkon lub dobrze zorganizowana część wspólna, z infrastrukturą zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

Wspólna przestrzeń dla każdego

Duże założenia wielorodzinne w miastach cieszą się dużą popularnością wśród młodych małżeństw z dziećmi, które wybierają takie miejsca zarówno ze względu na bliskość i duży wybór placówek edukacyjnych, krótki czas dojazdu do pracy, dostęp do rozmaitych usług, a także z powodu wygody, którą zapewnia odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wspólna dla mieszkańców.

– Dziedziniec w dużym zespole mieszkaniowym powinien pełnić funkcję forum, na którym mogą się spotkać mieszkańcy, ale także ich goście. Istotne jest zarówno miejsce dla dzieci i ich opiekunów, dla młodzieży dorosłych i osób starszych, pozwalające wszystkim tym grupom spędzać czas nie tylko na słodkim nic nie robieniu, ale również aktywnie. Musi to być przestrzeń dla wszystkich uczestników życia, całej społeczności – mówi arch. Bogdan Kulczyński, założyciel pracowni Kulczyński Architekt. – Miejsce takie powinna tworzyć odpowiednio zaprojektowana i oddalona od okien domów przestrzeń do zabawy i spotkań towarzyskich, a także zieleń w zróżnicowanej skali. Powinna pojawić się rzeźba lub instalacja, woda, skalniak, wyjątkowy kwietnik – to właśnie takie elementy pozwalają nam na utożsamienie się naszym miejscem. Zaczynamy niepostrzeżenie o nie dbać, myśleć razem z sąsiadami o jego rozwoju. Warto pamiętać, że zadbana, atrakcyjna przestrzeń wspólna decyduje o wartości finansowej mieszkania. Istotne są również miejsca pozwalające wszystkim tym grupom spędzać czas nie tylko w słodkim „nicnierobieniu” ale również aktywnie.

Przykładem takiej realizacji jest osiedle Premium przy ul. Pełczyńskiego na warszawskim Bemowie, zaprojektowane przez pracownię Kulczyński Architekt. Osiedle składa się z siedmiu budynków wielorodzinnych, pomiędzy którymi usytuowano plac zabaw dla najmłodszych dzieci, alejki do spacerowania, mniejsze i większe ławki, a także zróżnicowaną roślinność – od trawników, przez kwietne klomby, po drzewa. Przestrzeń ta gwarantuje miejsce do spędzania czasu zarówno dla dzieci i ich opiekunów, jak i ciche, przyjemne zakątki, w których każdy może zaznać relaksu w otoczeniu zieleni.

Nieco inaczej powinno być zaprojektowane patio dla mieszkańców ekskluzywnych apartamentowców, które powstają z myślą o osobach zamożnych, bez małych dzieci, prowadzących intensywne życie zawodowe – poszukujących prywatnej przestrzeni na wysokim poziomie, będącej doskonałym miejscem do wytchnienia i odpoczynku. – Patio to intymna, prywatna przestrzeń dla mieszkańców.