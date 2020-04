Jak zmienia się Nowa Huta? Opowie o tym nowy mural

Na osiedlu Willowym w Nowej Hucie w najbliższych dniach powstanie nowy mural. Zaprojektowany przez Dariusza Milczarka mural pod tytułem "Przeszłość - współczesność - przyszłość Nowej Huty" składać się będzie z trzech części, które w symboliczny sposób pokażą zmiany, jakie zachodzą w tej części Krakowa.

Organizatorem akcji jest Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, której siedziba znajduje się właśnie na osiedlu Willowym. Spółka chce nie tylko tworzyć nową przestrzeń inwestycji i rekreacji, ale zadbać też o już istniejące miejsca. Mural pojawi się na garażach i dzięki współpracy z TAURON Polska Energia SA na budynku stacji trafo. Do tej pory obiekty te były jedynie „ozdabiane” przez wandali.

„Przeszłość – współczesność – przyszłość Nowej Huty”

Zaprojektowany przez Dariusza Milczarka mural pod tytułem „Przeszłość – współczesność

– przyszłość Nowej Huty” składać się będzie z trzech części, które w symboliczny sposób pokażą zmiany, jakie zachodzą w tej części Krakowa.

Pierwszy fragment zobrazuje to miejsce jako miasto-maszynę. Jak deklaruje autor: „Dzięki zastosowaniu kolorystyki zdominowanej zieleniami, błękitami oraz fioletami będzie to jednak przestrzeń o przyjaznej i ekologicznej aurze”. Ten fragment muralu będzie też nawiązywać formalnie oraz kolorystycznie do kompozycji, którą Dariusz Milczarek stworzył na nowohuckim osiedlu Złotej Jesieni w 2017 roku.

Kolejnym elementem muralu będzie umowna scena przedstawiającą obalenie pomnika Lenina. Symbol ten będzie też przejściem w kierunku teraźniejszej Nowej Huty, która coraz mniej kojarzy się nam jedynie z szarością infrastruktury. Druga część dzieła pokaże dzielnicę miasta podlegającą nieustannej rewitalizacji, coraz bardziej zieloną i nowoczesną oraz chętnie odwiedzaną przez turystów i przyjazną dla mieszkańców.

Ostatnia, trzecia część muralu, to optymistyczne spojrzenie małego dziecka w przyszłość. Chłopiec zdejmuje to, co było i jest, jak zasłonę, odkrywając fragment tego, co przed nim. Z tym także jest związany nasz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, który wczoraj ogłoszono na miejskim portalu Krakowa.