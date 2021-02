Jakie będą miasta przyszłości?

Jak będą projektowane i budowane miasta przyszłości? Wiele wskazuje na to, że dominować będzie idea miast 15-minutowych, będąca zupełnym przeciwieństwem modelu miasta, w którym większość usług zlokalizowana jest w centrum, a na obrzeżach budowane są głównie budynki mieszkalne.

Wielofunkcyjne kwartały, zapewniające wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do życia w odległości, którą można pokonać w ciągu 15-minutowego spaceru zdobywają coraz większą popularność.

15-minutowe miasto odpowiedzią na pandemię

Pandemia koronawirusa zweryfikowała wiele z naszych postaw, ale zadziałała również jako akcelerator już wcześniej powoli zachodzących zmian. Szeroko zakrojona digitalizacja i smartyzacja przestrzeni miejskiej, praca w modelu hybrydowym, a także koncepcja 15-minutowego miasta nie narodziły się wraz z pandemią, ale COVID-19 sprawił, że wprowadzanie zmian nabrało rozpędu.

– Głównym celem dla projektantów miast jest takie przemodelowanie miejskiej infrastruktury, by skupić się na sprawnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności, które zapewnią mieszkańcom dostęp do podstawowych usług i produktów. Kluczem ma być nie tylko styl życia, nastawiony na pełniejsze funkcjonowanie człowieka w ramach lokalnej społeczności, ale też rozwiązania, które pomogą poprawić komunikację – zarówno tę zorganizowaną, jak i prywatną, samochodową czy rowerową. Dzięki temu mieszkańcy załatwią najpilniejsze potrzeby w bezpośrednim sąsiedztwie domów, będą mogli szybciej się przemieszczać, ograniczeniu ulegnie też emisja spalin i hałasu – zyskamy czas i czystsze powietrze. Władze Paryża czy Barcelony już dziś podejmują kroki, by uczynić metropolie bardziej przyjaznymi mieszkańcom. Coraz wyraźniej do głosu dochodzi idea „15-minutowego miasta”, w którym wszystko, co niezbędne do codziennego funkcjonowania ma się znajdować w dystansie 15 minut od domu/pracy. Z zainteresowaniem czekamy na moment, kiedy propozycje tego rodzaju działań będą wdrażane i będziemy mieli okazję przekonać się, jak ta idea działa w praktyce – mówił arch. Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International, kiedy jeszcze w maju ubiegłego roku pytaliśmy go, jakie zmiany w projektowaniu miast pociągnie za sobą pandemia koronawirusa.

Jego prognozy okazały się trafione. Obecnie częściej robimy zakupy w pobliskich, tzw. osiedlowych sklepach czy parkach handlowych. Spotykamy się w otwartej przestrzeni, wybierając miejsca zielone, z daleka od dużych skupisk ludzi. Tu, gdzie mieszkamy, chcemy zaspokoić wszystkie swoje potrzeby.

– Okres pandemii COVID-19 wstrząsnął hierarchią masłowa, uwypuklając potrzebę przynależności – zauważał podczas dyskusji "Architektura: projektowanie dla zdrowia" odbywającej się w ramach 4 Design Days Pre-Opening Online Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate. – Chcemy tworzyć miejsca, w których sami chcielibyśmy zamieszkać lub pracować i kierujemy się ideą place makingu. My nie odgradzamy naszych osiedli mieszkaniowych od przestrzeni miejskich. Nasze budownictwo wpisuje się w tkankę miejską. Starsze pokolenia tworzyły w blokach pewną komunę – my chcemy do tego wrócić, umożliwiając mieszkańcom nawiązywanie relacji. Oprócz rozległych terenów zielonych powstają również klub mieszkańca, przedszkole. Myślenie o budownictwie w sposób holistyczny oraz idea miasta 15-minutowego są nam bliskie – podkreślał. Deweloper realizuje w Katowicach projekt Pierwsza dzielnica, powstający w sąsiedztwie katowickiej Strefy Kultury. Realizowana według projektu Medusa Group inwestycja obejmuje budowę nowego kwartału w mieście i ma być stworzona zgodnie z zasadami 15-minutowego miasta i scalać tkankę miejską w tym rejonie Katowic. W ramach inwestycji powstanie między innymi trakt pieszy, który połączy Bogucice ze śródmieściem.