Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki na muralu w Warszawie

Elewację budynku przy ul. Jaworzyńskiej 8, przy stacji metra Politechnika w Warszawie wieńczy mural z wizerunkami Janusza Palikota, Kuby Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego z browaru Doctor Brew. To element kampanii promocyjnej piwa Buh.

Piwo Buh to pierwszy produkt z zawartością związków pochodzących z konopi (CBD), który trafił do sprzedaży w ramach nowej inicjatywy biznesowej Wojewódzkiego, Palikota i Czechowskiego.

Powstanie firmy “Przyjazne Państwo” zostało ogłoszone na internetowej konferencji prasowej w październiku. Wśród osób stojących za inicjatywą znajdziemy znane nazwiska. Za dystrybucję, produkcję i sprzedaż odpowiada były poseł oraz przedsiębiorca działający m.in. w branży alkoholowej, Janusz Palikot. Marketing i wizerunek firmy są w rękach prezentera TVNu, Kuby Wojewódzkiego oraz Tomasza Czechowskiego, członka zarządu browaru “Doctor Brew”.

Spółka zapowiedziała produkcję napojów alkoholowych i bezalkoholowych z dodatkiem CBD. Na pierwszy ogień trafiło piwo Buh, produkowane przy użyciu chmieli amerykańskich, które charakteryzują cechy aromatyczne kojarzące się z marihuaną. Za proces produkcyjny pierwszej partii produktów odpowiada Sebastian Jabłoński, technolog z Browaru Tenczynek. Z kolei logo i komunikację wizualną stworzył Tomasz „Waciak” Wójcik.

Kampania promocyjna produktu ruszyła na początku stycznia. Dzięki znanym personom w gronie założycieli oraz ambasadorce, którą została Katarzyna Warnke, projekt zyskał rozgłos w mediach i był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Komunikację premiery piwa Buh zwieńczył wielkoformatowy mural, za którego ręczne wykonanie odpowiada Good Looking Studio. Można go zobaczyć na ul. Jaworzyńskiej 8, przy stacji metra Politechnika, w Warszawie. Ekspozycja zaplanowana jest do końca stycznia.

Buh trafił do sieci sklepów “Żabka” w styczniu i zniknął ze sklepowych półek w przeciągu dwóch dni. Spółka zapewnia, że prace nad kolejną partią produktów i dostawami trwają, więc konsumenci mogą spodziewać się powrotu piwa na sklepowe półki niebawem.

Kwestia zawartości CBD wzbudziła emocje wśród odbiorców. Zaczęto podważać kwestię zawartości CBD w piwie. Na zarzuty odpowiedział w mediach społecznościowych Janusz Palikot. Oświadczył, że produkt musi być zgodny z polskim prawem, więc nie może być w nim więcej niż 0,5 g suszu konopnego na 0,5 l piwa. Jednocześnie Przyjazne Państwo liczy na nowelizację przepisów, która