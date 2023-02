Jeden mural, ponad 60 ilustracji. Tak upamiętnili tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie uruchomiona została nowa hala produkcyjna firmy Europiek Sp. z o. o. Jej wewnętrzną ścianę zdobi mural o powierzchni 150 mkw. upamiętniający zdobycie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Nowy zakład produkcyjny przy ul. Vetterów 13 w Lublinie, o łącznej powierzchni 3 tys. mkw., wyposażony jest w nowoczesny park maszynowo-technologiczny. Towarzyszy mu zaplecze socjalno-biurowe o powierzchni 350 mkw. Łączny koszt nakładów na inwestycję wyniósł ponad 25 mln zł.

– Nasze działania od lat skupiają się na rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych ekosystemów gospodarczych, które przekładają się na wzmocnienie metropolitalnych funkcji Lublina w wymiarze gospodarczym. Sektor spożywczy jest dla nas szczególnie ważną gałęzią gospodarki i wpisuje się w jedną z siedmiu inteligentnych specjalizacji miasta, określonych w Strategii Lublin 2030. Cieszę się, że spółka Europiek zdecydowała się związać swoją przyszłość z Lublinem, a jej rozwój świadczy o tym, że znalazła tu środowisko sprzyjające inwestycjom i dalszemu rozwojowi firmy. Wspólnie udało nam się także stworzyć dobre warunki i klimat do współpracy na wielu polach, o czym świadczy m. in. mural, który powstał w hali produkcyjnej firmy. Wpisuje się to w nowy trend wprowadzania twórczości artystycznej do przestrzeni miejskich i przemysłowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.