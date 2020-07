Jeden z bardziej ekologicznych biurowców w Trójmieście

Biurowiec Neon, ostatni etap gdańskiej Alchemii, został certyfikowany w LEED na najwyższym poziomie, Platinum. W Trójmieście jest tylko pięć biurowców certyfikowanych na tym poziomie.

System LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) powstał w 1998 roku z inicjatywy niezależnej amerykańskiej organizacji Green Building Council, której ideą jest propagowanie ekologicznego, zrównoważonego budownictwa. Od 2008 roku, za pośrednictwem PLGBC (Polish Green Building Council) organizacja ta jest obecna również w Polsce, co znacząco przyczyniło się do upowszechnienia certyfikacji w naszym kraju w ostatniej dekadzie.

LEED to system wielokryterialnej oceny budynku, wymuszający na inwestorze spełnienie szeregu rygorystycznych wymogów, począwszy od etapu projektowania. Ocenie podlegają m.in. lokalizacja inwestycji, efektywność gospodarki wodnej i energetycznej, wykorzystane do budowy materiały (surowce pochodzące z recyklingu; niska zwartość lotnych związków organicznych itp.) czy jakość tworzonego środowiska wewnętrznego. LEED jest gwarancją spełniania najwyższych standardów jakościowych, co w praktyce oznacza jego przyjazny dla środowiska i otoczenia charakter, z kolei z perspektywy użytkownika - zdrowe i przyjazne środowisko pracy. W końcowej ocenie budynek Neon uzyskał 87 punktów (na 100 możliwych).

Budowa Neonu trwała dwa lata i zakończyła się w październiku 2019 roku, co było zwieńczeniem realizacji kompleksu Alchemia. Biurowiec ma 35 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym 33,5 z przeznaczeniem na biura. Neon stanowi architektoniczne i inwestycyjne dopełnienie Alchemii. Budynek, jak i cały kompleks został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski Architekci. Konsultantem Torusa w zakresie certyfikacji w LEED jest VvS | Architects & Consultants.