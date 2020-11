Jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców w Europie z pozwoleniem na użytkowanie

Zaprojektowany przez Goettsch Partners we współpracy z pracownią Epstein biurowiec Mennica Legacy Tower uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

REKLAMA

Wieżowiec Mennica Legacy Tower, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej na warszawskiej Woli, uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Już w najbliższych dniach do 140-metrowej wieży wprowadzi się główny najemca budynku – mBank.

Elegancka i ponadczasowa architektura to jeden z kluczowych elementów, wyróżniających wieżowiec Mennica Legacy Tower, wspólną inwestycję Golub GetHouse i Mennicy Polskiej S.A. Prawdziwym symbolem, oddanej właśnie do użytkowania 140-metrowej wieży jest całkowicie przeszklone lobby o wysokości 12 metrów, w którym znalazła się m.in. 9-metrowa ściana wodna, umiejscowiona tuż za recepcją główną. Prestiż tej przestrzeni podkreślają zastosowane naturalne materiały najwyższej jakości.

Lobby Mennica Legacy Tower wyłożone zostało włoskim marmurem Rossa Verona Dark, a posadzki indyjskim granitem Shivakashi. Na ścianach trzonu budynku, w portalach i holach windowych pojawiło się Travertino Romano, które znalazło swoją kontynuację również na piętrach zajmowanych przez najemców. Wieżowiec obsługiwany jest przez 16 szybkobieżnych wind zintegrowanych z systemami bezpieczeństwa, na które czas oczekiwania w godzinach szczytu wyniesie zaledwie 30 sekund.

– Mennica Legacy Tower to budynek, który wyznacza całkowicie nowy standard na rynku nieruchomości nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nie ma obecnie na rynku nieruchomości komercyjnych równie zaawansowanego technologicznie budynku biurowego, w którym dostęp do poszczególnych funkcji kompleksu, zarządzanie windami czy komfortem pomieszczeń odbywa się za pomocą telefonu komórkowego. Projektując Mennica Legacy Tower skoncentrowaliśmy się na jakości dostarczanego projektu, która stanowi jego przewagę konkurencyjną. Realizacja tak nowoczesnego i zaawansowanego technicznie wieżowca stanowiła duże wyzwanie oraz wymagała doskonałej współpracy wielu osób i zespołów. Na etapie projektowym otrzymaliśmy najwyższą notę certyfikacji ekologicznej BREEAM – Outstanding. Stworzyliśmy, w naszym przekonaniu, wyjątkowy obiekt, który gwarantuje niezwykle komfortowe warunki do rozwoju biznesu. Nie zapominajmy również o jego miastotwórczym charakterze, przejawiającym się w ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich i usługach, z których mogą skorzystać nie tylko pracownicy kompleksu, ale również mieszkańcy Warszawy. Po czterech latach od rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych otwieramy Mennica Legacy Tower dla działalności operacyjnej najemców – powiedział Piotr Turchoński, Dyrektor Realizacji Inwestycji w firmie Golub GetHouse.