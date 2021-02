Jeden z najciekawszych przykładów łódzkiego modernizmu przeszedł metamorfozę

Willa karolewskiego fabrykanta Karola Plihala przeszła metamorfozę, podaje UM Łódź. W odrestaurowanym budynku powstały pracownie kreatywne, nowe przestrzenie wystawiennicze, sale edukacyjne oraz przestrzeń do działań plenerowych.

Zakończył się remont siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki. W ośrodku powstała pracownia ceramiczna, wyposażona m.in. w koła garncarskie i piec do wypalania ceramiki. Ponadto przebudowane zostały ciągi komunikacyjne, by z pracowni mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. W ramach remontu odnowiony został taras od strony ogrodu, na którym powstała letnia scena oraz kino plenerowe. Zakupiony został również sprzęt do kina plenerowego m.in. ekran mobilny, zestaw nagłośniający i projektor.

Willa Karola Pilhala to jeden z najciekawszych przykładów łódzkiego modernizmu. Obiekt na planie wydłużonego prostokąta, a półkoliste zakończenia bocznych elewacji, jak i dwa półkoliście zakończone ryzality od ogrodu to nawiązanie do tzw. stylu okrętowego, modnego w architekturze polskiej lat 30. XX wieku.

Inwestycja przy ulicy Krzemienieckiej 2A realizowana jest w ramach projektu „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”