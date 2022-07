Jeden z najstarszych obiektów w Gdańsku dostanie drugie życie. Rusza remont Sierocińca

Jeden z najstarszych gdańskich zabytków, które uniknęły zniszczeń II wojny światowej - Zespół Sierocińca, niebawem przejdzie metamorfozę. Obiekt najpierw przejdzie konserwację i rekonstrukcję, a następnie zostanie zaadaptowany do nowych funkcji – kultury i turystyki.

Umowę podpisano na terenie przyległym zabytku przy ul. Sierocej, w środę, 6 lipca. Ze strony Miasta umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ze strony wykonawcy - Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko.

- Podpisujemy umowę na pierwszy etap rewitalizacji obiektu, który jest jednym z najstarszych ocalałych w Gdańsku po II wojnie światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję sierocińca, szpitala i miejsca opieki - mówiła podczas podpisania umowy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Rewitalizując to miejsce chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych. Chcielibyśmy, żeby było to miejsce kultury, wolności słowa, ale również schronienie dla osób, które w swoim miejscu zamieszkania nie mogą swobodnie tworzyć kultury i literatury. Dzisiaj pierwszy etap, ale przed nami również kolejne, na które już jesteśmy gotowi, a potrwają pewnie przez najbliższe cztery lata. To nie jest zwykły remont. Prace przy obiektach historycznych wymagają ogromnej wiedzy.

Pierwszy etap prac w Zespole Sierocińca - na czym będzie polegać

W pierwszym etapie, który właśnie się rozpoczyna, prace będą polegały na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego oraz bocznego wraz z pracami archeologicznymi, a także wstępnymi pracami konserwatorskimi.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na pierwszy, jeden z najważniejszych etapów rewitalizacji XVII-wiecznego sierocińca, dotyczący zabezpieczenia i stabilizacji istniejącej materii konserwatorskiej. Do tych prac zaliczamy m.in. roboty palowe, roboty żelbetowe, konstrukcje stalowe, ściany murowe, jak również szereg robót sieciowych - powiedział Stanisław Poniewierka, prezes firmy Poleko.

Przeznaczone do konserwacji elementy zabytkowe, których demontaż jest możliwy, zostaną zdemontowane po to, aby w przyszłości mogły być wyeksponowane w zaadaptowanych budynkach. W zakresie działań wykonawcy będzie również zabezpieczenie zdemontowanych elementów i ich składowanie do czasu prac konserwatorskich zaplanowanych w drugim etapie inwestycji. Zabezpieczone zostaną też cenne historycznie elementy budynków, których nie sposób zdemontować np. łęk nad wejściem do windy, cennych tynków i belek stropowych, aby nie uległy uszkodzeniu podczas robót budowlanych.

Ponadto w I etapie przewidziano wykonanie dodatkowych ścian usztywniających konstrukcje, a także niezbędnych przyłączy instalacji podziemnych. Roboty mają potrwać 12 miesięcy.

Nowy Oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej

Wnętrza historyczne dawnego Zespołu Sierocińca zostaną w przyszłości zaadaptowane na funkcje kultury i turystyki. Znajdzie się tu oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczość wywodzących się z Gdańska artystów. Program nowego oddziału GGM obejmie również działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuk plastycznych i literatury.