Jeden z najważniejszych placów w Łodzi do remontu. Rusza przetarg

Jeden z najczęściej krytykowanych placów w Łodzi, plac Dąbrowskiego, niebawem ma zmienić swoje oblicze. Miasto szuka architektów i ogłasza przetarg.

Łódź szuka architektów, którzy zaprojektują na nowo jeden z najważniejszych placów w Łodzi - plac Dąbrowskiego.

Pewne jest, że pojawi się na nim więcej zieleni.

– Plac nie spełnia oczekiwań mieszkańców, jest niezmiennie krytykowany. Czas go zmienić. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na przygotowanie nowego projektu. Będzie to wyjątkowy konkurs, ponieważ architekci koncepcję mają stworzyć wspólnie z łodzianami – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii.

Pracownie, które złożą oferty do przetargu, będą oceniane na podstawie dwóch kryteriów. Pierwsze z nich to pomysł na włączenie i zaangażowanie mieszkańców w prace projektowe. Drugie to wstępna wizja placu.

Plac Dąbrowskiego w Łodzi niebawem przejdzie metamorfozę, fot. UMŁ

Architekci, którzy okażą się najlepsi, zaprojektują plac w dwóch etapach. Najpierw przygotują kilka wariantów rozwiązań problemów, z jakimi boryka się pl. Dąbrowskiego. Te zostaną poddane konsultacjom z łodzianami. Wybrane rozwiązania zostaną następnie zamienione w projekt.

– Kiedy będziemy już mieli koncepcję, która odpowiada oczekiwaniom mieszkańców, ogłosimy przetarg na wykonawcę przebudowy. Ekipy budowlanej możemy się spodziewać na placu w przyszłym roku – zapowiada Riemer.

Aby dobrze przygotować się do przebudowy placu, miasto przeprowadziło jesienią zeszłego roku konsultacje. Wśród propozycji pojawiły się: zwiększenie ilości zieleni, usunięcie górnej części fontanny, uporządkowanie części z kioskami kwiaciarni, wprowadzenie gastronomii, umożliwienie przejścia z ul. Knychalskiego bezpośrednio na plac oraz uporządkowanie kwestii parkowania.