Jeden z największych skarbców w Polsce otwarto w Warszawie

W Warszawie został otwarty jeden z największych skarbców w Polsce. Umiejscowiony w podziemiach przedwojennego budynku Banku Rolnego w Warszawie będzie oferować nową usługę Mennicy Skarbowej: depozyt w skrytkach.

W Warszawie został otwarty jeden z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce. W skrytkach jednego z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce można przechowywać zarówno gotówkę, złoto, cenne monety, rodzinne precjoza, biżuterię jak i papiery wartościowe, dokumenty czy dzieła sztuki. Docelowo w skarbcu - prowadzonym przez partnera Mennicy Skarbowej spółkę Bezpieczny Skarbiec - ma zostać uruchomionych około 8000 skrytek różnej wielkości.

Skrytki depozytowe skarbca objęte są całodobowym nadzorem ochrony oraz systemem zaawansowanych technologii zabezpieczeń. Większość skrzynek jest wyposażonych między innymi w dwa różne zamknięcia, w tym tracking GSM wyspecjalizowanego systemu GPS, co zwiększa kontrolę dostępu i poziom bezpieczeństwa - zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. System GPS, w który wyposażone są skrytki, pozwala m. in. na śledzenie w czasie rzeczywistym całej trasy depozytu, w przypadku potrzeby wyniesienia go przez klienta poza teren skarbca.

Ta usługa jest uruchamiana na życzenie klienta. Poza kwestią bezpieczeństwa, istotna jest tu wygoda użytkowania poprzez dedykowaną aplikację mobilną, która umożliwia kontrolę położenia depozytu również z poziomu urządzeń mobilnych, na przykład telefonu. System rejestruje również pełną historię otwarć i zamknięć skrytki.