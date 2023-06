Jeden z największym budynków w Łodzi zmienia elewację. Jest cały w rusztowaniach

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przechodzi remont elewacji. Zmieni się także jego funkcjonalność.

Jeden z największych budynków w Łodzi przechodzi właśnie remont elewacji.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego ma zyskać nie tylko nowe oblicze, ale i funkcjonalność.

Centrum Kliniczno Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to bez wątpienia najdłużej budowany szpital w Polsce, a niewykluczone, że i na świecie. Jego budowa tak naprawdę jeszcze się nie skończyła. Choć główny budynek szpitala już nie straszy i po 30 latach został oddany do użytku, to budowa całego kompleksu cały czas trwa.

Nowa radiologia w CKD

Budowa kolejnego budynku CKD zaczęła się w 2021 roku. Budowany gmach już widać. Znajduje się między główną częścią szpitala a ulicą Konstytucyjną. Z główną częścią kompleksu ma być połączony dwoma łącznikami — naziemnym i podziemnym korytarzem. Prace idą pełną parą. Inwestycja warta 70 milionów złotych ma zostać oddana w stanie surowym jeszcze w tym roku. Później zacznie się jej wyposażanie. A będzie co wyposażać, bo w budynku mają znaleźć się rezonans, pracownie tomograficzne, czy rentgenowskie. Docelowo ma zostać tam także przeniesiony Zakład Medycyny Nuklearnej. Oczywiście w budynku będzie też prowadzona radioterapia, z której będą mogli korzystać pacjenci chorzy na nowotwory.

SOR i chirurgia

Ukończenie budynku radiologii nie oznacza jednak, że prace budowlane w CKD się skończą. Budowa gmachu to tylko część szerszej inwestycji, którą realizuje Uniwersytet Medyczny. W ramach wartego pół miliarda złotych projektu rozbudowywany jest między innymi Szpitalny Oddział Ratunkowy, który do dyspozycji ma mieć też lądowisko dla helikopterów. Ukończenia tych prac również możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Rozbudowa trwa także na oddziale chirurgii.