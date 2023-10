Jeden zupełnie nowy, drugi przebudowany. Ruszają prace projektowe dworców na Podkarpaciu

Jeden jest historyczny i zostanie przebudowany z dbałością o detale architektoniczne, a drugi będzie wzniesiony od podstaw oraz supernowoczesny – PKP S.A. podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla dworców w Nisku i Mielcu.

Nisko i Mielec to ostatnie dworce z obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w województwie podkarpackim, na których rozpoczyna się proces projektowania.

Choć to diametralnie różne inwestycje, to łączy je to, że w drugiej połowie 2026 roku obydwa dworce znów będą obsługiwać podróżnych.

Mieszkańcy Niska i Mielca oraz wszyscy odwiedzający te urokliwe podkarpackie miasta będą mogli niebawem skorzystać z nowoczesnych obiektów PKP.

– Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowych dla dworców w Nisku i Mielcu jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do przywrócenia obsługi pasażerów na tych obiektach. Dzięki planowanym inwestycjom mieszkańcy Niska i Mielca zyskają dworce spełniające współczesne standardy obsługi podróżnych, komfortowe i nowoczesne, choć diametralnie się od siebie różniące. W Nisku przebudujemy historyczny pochodzący z końca XIX wieku dworzec, natomiast w Mielcu powstanie od podstaw całkowicie nowy budynek – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Historia połączona z nowoczesnością

Budynek w Nisku został wybudowany w 1899 roku według projektu typowego Austriackich Kolei Państwowych. Dzięki realizowanej właśnie inwestycji przejdzie on kompleksową przebudowę i znów obsłuży podróżnych. Choć szczegółowy zakres prac poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej to już dziś możemy powiedzieć, że wpisany do ewidencji zabytków obiekt, zostanie odnowiony z dbałością o historyczny detal. Renowację przejdzie elewacja dworca wraz z detalami architektonicznymi oraz przylegająca do niej wiata, w dawnej Galicji zwana werandą, wsparta na żeliwnych kolumnach wyprodukowanych w C.K. Krajowej Fabryce Maszyn Rolniczych i Narzędzi Ludwika Zieleniewskiego z Krakowa. Zachowane zostaną z pewnością niektóre elementy wystroju wnętrza, w tym m.in. wzorzyste posadzki. Na parterze budynku znajdzie się przestrzeń obsługi podróżnych. Pasażerowie mogą spodziewać się komfortowej poczekalni z elektronicznymi tablicami przyjazdów

i odjazdów pociągów, ławkami oraz gablotami na rozkłady jazdy pociągów.

Budynek w Nisku został wybudowany w 1899 roku według projektu typowego Austriackich Kolei Państwowych, fot. mat. pras.

Poza tym dworzec w Nisku stanie się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy pasażerów z dużym bagażem. Wszystko to dzięki likwidacji barier architektonicznych oraz wprowadzeniu wielu rozwiązań ułatwiających poruszenia się po dworcu, tj. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a czy planów dotykowych dworców.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej architekci sprawdzą możliwości zainstalowania w budynku przyjaznych środowisku rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Budynek i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring.

Supernowoczesny dworzec w Mielcu

W Mielcu dotychczasowy dworzec zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny budynek w formule zbliżonej do indywidualnych Innowacyjnych Dworców Systemowych. Nowy dworzec będzie obiektem parterowym o geometrycznej bryle z przeszkloną fasadą od strony miasta, a także charakterystyczną dla współcześnie projektowanych dworców wieżą zegarową. Wewnątrz podróżni znajdą hol połączony z poczekalnią, a także toalety. W budynku będzie się znajdował również niewielki lokal komercyjny, a także pomieszczenia przeznaczone dla spółek kolejowych oraz zaplecze techniczne.

W Mielcu dotychczasowy dworzec zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny budynek w formule zbliżonej do indywidualnych Innowacyjnych Dworców Systemowych, fot. mat. pras.

Nowy dworzec będzie funkcjonalny i zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi standardami obsługi podróżnych, a także klimatyzowany. Poza tym planuje się wyposażyć go w nowoczesne systemy informacji pasażerów, czyli elektronicznie tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz informację megafonową. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, a także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się w nim linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille`a oraz plany dotykowe dworca. Nowy dworzec w Mielcu ma być również energooszczędny i przyjazny środowisku.

Poza tym zostanie on powiązany funkcjonalnie z otoczeniem, a także z peronami stacji Mielec oraz układem drogowym w okolicach stacji.