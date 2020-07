Jedna z ikon poznańskiej Wildy w nowej odsłonie. To projekt Władysława Czarneckiego

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową jednej z ikon Wildy - schodów zaprojektowanych przez znanego architekta, Władysława Czarneckiego. Ten charakterystyczny łącznik między ulicami Dolna Wilda i Górna Wilda znów będzie dostępny dla pieszych. Otwarcie schodów planowane jest jeszcze w lipcu.

- Schody wrócą do niemal pierwotnego wyglądu z lat 30., co na pewno cieszy. Bardzo o to walczyli mieszkańcy Wildy. Miejsce wypięknieje, a jednocześnie zachowa swój lokalny charakter. Szczególną uwagę przykuwać z pewnością będą rozmieszczone po obu stronach schodów lampy w stylu art deco - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Wykonawca przebudowy zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót. Jeśli procedura odbioru zakończy się pomyślnie, ze schodów będzie można korzystać w drugiej połowie lipca - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Schody, zlokalizowane pobliżu skrzyżowania ul. Spychalskiego i ul. Dolna Wilda, musiały zostać przebudowane ze względu na ich zły stan techniczny. Do listopada ubiegłego roku, gdy rozpoczął się ich gruntowny remont, były dopuszczone do użytkowania warunkowo, a mieszkańcy mogli poruszać się po nich jedynie wydzielonymi pasami.

W wyniku robót zostały odtworzone w niemal pierwotnej formie. Ich użytkownicy będą mogli korzystać z nich bezpiecznie, ponieważ nie tylko zyskały solidną konstrukcję, lecz również zostały objęte monitoringiem, a po zmroku będą oświetlane lampami w stylu art deco. Przy ścianach bocznych zaprojektowano elementy umożliwiające prowadzenie roweru, a na sąsiadującym terenie - nasadzenia nowych roślin.