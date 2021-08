Jedna z najpiękniejszych łódzkich kamienic odzyska swój blask

Stanęły rusztowania przy fasadzie jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych historycznie budynków znajdujących się przy placu Wolności w Łodzi, czyli kamienicy spod numeru 2. Do końca roku odzyska ona swój blask.

- Wielkimi krokami zbliża się rewitalizacja całego placu Wolności. Przedtem jednak weszliśmy z pracami renowacji fasady kamienicy spod numeru 2. Ten przepiękny budynek, oznaczony na wielu fotografiach Łodzi, do którego łodzianie są mocno przywiązani odzyska piękną elewację. Przeprowadzony zostanie tutaj remont konserwatorski, który ma zakończyć się w tym roku. Zatem zanim pojawi się wykonawca rewitalizacji placu Wolności, fasada budynku już będzie gotowa. Sprawi to, że na nowej płycie placu Wolności nie trzeba będzie stawiać rusztowań. Koszt inwestycji to 1,6 miliona złotych. Przewidujemy, że zakończ się ona do końca tego roku. Następnie będziemy musieli przejść do kolejnej fazy, czyli remontu wnętrza budynku - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Nasz zakres robót to remont elewacji frontowej i części elewacji, znajdującej się od podwórza. Pracom konserwatorskim poddane zostaną detale architektoniczne i sztukateria. Odtworzymy je. Uzupełnimy ubytki w ścianach oraz w stolarce. Wymienimy okna i zabezpieczymy balkony. Renowacji poddamy balustrady. W prześwicie bramowym i podwórku pojawi się nowa nawierzchnia. Wyremontowany oraz zrekonstruowany zostanie gzyms dachowy. Dodatkowo jeszcze wykonamy izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - objaśnił Mariusz Kociołek, dyrektor generalny wykonawcy Zakładu Ogólnobudowlanego Michała Szymczyka z Sulejowa.

Zabytkowa, XIX-wieczna kamienica przy placu Wolności 2 wybudowana została jako jednopiętrowa w 1840 roku przez Bogusława Zimmermana (drugie piętro w 1893 r. dobudował kolejny właściciel, Maksymilian Leinweber). Do dziś działa w niej najstarsza apteka w mieście. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się Muzeum Farmacji, magazyny Muzeum Sportu (filia Muzeum Miasta Łodzi) szkoła tańca i lokale mieszkalne.