Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Koszalinie. OVO Grąbczewscy stworzyli koncepcję Centrum Wiedzy Cognitarium

W pierwszym tygodniu listopada rozstrzygnięto konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum wiedzy Cognitarium. Zwycięski okazał się projekt pracowni OVO Grąbczewscy Architekci. Sprawdziliśmy, jak miałoby wyglądać koszalińskie centrum.

Budynek Centrum Wiedzy Cognitarium ma być główną atrakcją kampusu Politechniki Koszalińskiej, stanowiąc nie tylko uczelnianą bibliotekę, ale także miejsce twórczych interakcji, spotkań, spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Dlatego też autorzy zwycięskiej koncepcji z pracowni OVO Grąbczewscy Architekci zdecydowali się zaplanować go jako otwartą strukturę urbanistyczną.

– Zdecydowaliśmy, że Cognitarium powinno być więcej niż budynkiem – wyjaśniają. - Poszczególne bloki funkcjonalne, połączone pod i nad ziemią tworzą układ przyjaznych ciągów pieszych, malowniczych uliczek, którymi można przejść od kampusu do hali sportowej i od parkingów do terenu zielonego, który w przyszłości, po zbudowaniu kolejnych budynków dydaktycznych oraz laboratoriów przemysłu 4.0 zmieni się w park naukowo - technologiczny Politechniki Koszalińskiej - opisują autorzy projektu.

W koncepcję Centrum Wiedzy, które ma być również centrum interakcji ludzkich, wpisują się również uwzględnione w projekcie zielone tarasy, same mogące także stać się miejscem spotkań i spacerów. Na zewnątrz otwartą przestrzeń Centrum domykać będzie długi dziedziniec.

Budynek stanie w zasugerowanej przez organizatora konkursu lokalizacji: pomiędzy budynkami I oraz H a Halą sportową, domykając w ten sposób dotychczasową kompozycję kampusu i stając się jednocześnie jego centrum. - W trakcie prac nad konkursem przeanalizowaliśmy alternatywne lokalizacje obiektu w pasie wzdłuż ulicy Gdańskiej. Po wykonaniu wielu prób doszliśmy do wniosku, że znacznie bardziej racjonalne i prawidłowe pod względem urbanistycznym, ekologicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym będzie dokończenie zaczętej kompozycji wyczekiwanym od wielu lat budynkiem biblioteki w przewidzianym pierwotnie miejscu - tłumaczą architekci.

Bryłę na poziomie parteru tworzyć będzie 9 niezależnych prostopadłościanów, między którymi znajdzie się 8 dojść prowadzących do centrum obiektu: przestronnego, wielopoziomowego hallu. Poruszać się wokół niego będzie można po dwóch przeplatających się rampach, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Jest dla nas szczególnie ważne, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z budynku na całkowicie równych prawach, i aby droga ich poruszania się po Cognitarium była jak najbardziej zbliżona do drogi użytkownika pełnosprawnego – podkreślają architekci.