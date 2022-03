Jednak nie idzie do rozbiórki. W wieżowcu Ilmet zamieszkają Ukraińcy

Symbol lat 90. ubiegłego wieku w Warszawie - wieżowiec Ilmet przy Rondzie ONZ nie pójdzie na razie do rozbiórki, bo zamieszkają w nim Ukraińcy.

REKLAMA

Budynek Ilmet został wybudowany pod koniec lat 90. przez austriacką firmę. W 2011 roku pojawiły się koncepcje ponownego zagospodarowania terenu – właściciel budynku miał go zastąpić 188-metrowym wieżowcem projektu duńskiej pracowni architektonicznej Schmidt Hammer Lassen. Ten właśnie projekt razem z gruntem zakupiła w 2016 roku firma Skanska. Potencjał działki zdaniem Skanska to ok. 60 tys. mkw. Budynek Ilmetu oferuje niecałe 20 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Skanska od lat planowała jego rozbiórkę, która miała ruszyć w najbliższych miesiącach. Tak się jednak niestanie, bo postawiono, że tymczasowo w wieżowcu zamieszkają uchodźcy z Ukrainy.