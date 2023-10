Jednorodzinną willę z kolumnami przemienili w budynek biurowy. Zobacz ciekawy projekt Marmur Studio

Architekci z pracowni Marmur Studio przeobrazili jednorodzinną willę w podwrocławskiej miejscowości Wysoka w budynek biurowy. Klasycyzujący budynek zyskał nowoczesną formę i ergonomiczną przestrzeń biurową. Wszystko według zasady 3R: reduce, reuse, recycle.

Architekci z pracowni Marmur Studio przemienili klasycyzującą willę jednorodzinną w budynek biurowy dla firmy Trans.eu.

Bryła budynku zyskała nowoczesny charakter, zniknęły m.in. klasycyzujące kolumny.

We wnętrzach udało się w większości zachować układ pomieszczeń i stare parkiety.

Część wyposażenia pochodzi z dawnej siedziby firmy, w myśl zasady 3R.

Jednorodzinny dom wybudowany w 2008 roku miał klasycyzującą formę, z charakterystycznymi kolumnami przy wejściu i na tarasach oraz plan krzyża. Architekci z Marmur Studio zdecydowali się na zdecydowane uproszczenie bryły, rozbudowując budynek w obrysie istniejącego dachu, nie zmieniając przy tym jego kubatury. Zmienił się natomiast kolor elewacji, a także zniknęły kolumny, które schowane zostały w ścianach. Zamiast nich, wejście do budynku podkreśla teraz drewniane zadaszenie. Bez zmian pozostały okna.

Tak willa pod Wrocławiem wyglądała przed metamorfozą. fot. mat. architektów

Czy prościej było wyburzyć? Tak. Ale wraz z zasadą 3Rs reduce reuse recycle dostosowaliśmy budynek do potrzeb nowych użytkowników – mówią autorzy projektu.

Architektom udało się w znacznej mierze wykorzystać zastany układ pomieszczeń, z otwartą klatką schodową i centralnym układem komunikacyjnym, który okazał się być świetnym punktem wyjścia do aranżacji przestrzeni biurowych.

Pokoje dostępne z holu zostały zaadaptowane na pomieszczenia dla pracy kilkuosobowych zespołów, z kolei w dwustanowiskowy garaż w bryle domu stał się... salą konferencyjną. Z kolei wysoki na dwie kondygnacje salon po metamorfozie pełni funkcję sali do socjalizacji. Doprowadzenie do pomieszczenia mediów pozwoliło urządzić w niej jadalnię, do której przylega kuchnia z bufetem i nowy taras od stronu południowej budynku.

Zgodnie z potrzebami budynku biurowego, jakim stała się dawna willa, wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację mechaniczną i klimatyzację.

Tak wygląda budynek biurowy według projektu Marmur Studio, fot. Maciej Lulko

Zewnętrzne kolumny nie były jedynym klasycyzującym elementem willi. Wnętrza przepełniały rozmaite zdobienia - od wzorzystych parkietów, przez gipsowe sztukaterie, po rzeźbione balustrady schodów i witraże na klatce schodowej.

Wnętrza jednorodzinnej willi PRZED metamorfozą, fot. mat. architektów

Tutaj architekci również postawili na nowoczesną metamorfozę, z naciskiem na zachowanie elementów z dawnego wystroju w myśl zasady less waste. Dlatego też, w miarę możliwości, zachowano istniejące parkiety oraz kominek w sali z jadalnią. W duchu gospodarki obiegu zamkniętego do nowych wnętrz przeniesione zostały stare meble, elementy oznakowania i identyfikacji wizualnej z poprzedniej siedziby inwestora.