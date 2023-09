Jedyny wieżowiec budowany obecnie w Warszawie osiągnął półmetek prac

174-metrowy biurowiec The Bridge przy placu Europejskim w Warszawie będzie jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Właśnie osiągnięto półmetek prac budowlanych.

The Bridge, jedyny aktualnie powstający wieżowiec biurowy w stolicy, rośnie jak na drożdżach – obecnie realizowana jest 26 kondygnacja.

Wieżowiec zaprojektowany został przez uznaną holenderską pracownię architektoniczną UNStudio we współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury PROJEKT.

Planowany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 roku.

Prace na budowie The Bridge, który docelowo będzie posiadał 40 pięter, nabrały zawrotnego tempa – co 5 dni powstaje kolejna kondygnacja! Pod koniec sierpnia rozpoczął się montaż szklanych paneli elewacyjnych. Równocześnie trwają prace związane z połączeniem wieżowca z historycznym gmachem Bellony, który stanie się częścią biurowego kompleksu. Wyeksponowany i poddany pieczołowitej renowacji zostanie zabytkowy hol z kolumnadą i reprezentacyjną klatką schodową. Oba budynki będą posiadały przestronne, wysokie na trzy kondygnacje wspólne lobby. Jego charakterystycznym elementem są wielkie, mierzące nawet do 18 m filary z betonu barwionego w masie, układające się w literę V, oraz szerokie schody, na których będzie można też przysiąść.

- The Bridge wyznacza najwyższy standard na polskim rynku biurowym. To ultranowoczesny i ekologiczny biurowiec na wielu płaszczyznach, czego potwierdzeniem są pierwsze w naszej części Europy certyfikaty SmartScore i WiredScore o najwyższej punktacji. Wieżowiec będzie wykorzystywał najnowsze technologie przekładające się na bezpieczeństwo i komfort pracy jego użytkowników, ale także na środowisko, zgodnie z naszą strategią ESG. To obecnie największa i najbardziej spektakularna inwestycja realizowana na stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych i zarazem jeden z najambitniejszych projektów w naszym portfolio – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Wieżowiec w klimacie ESG

Powstający u zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej wieżowiec The Bridge posiadać będzie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. Oprócz przyznanych certyfikatów SmartScore i WiredScore na najwyższym poziomie Platinium, certyfikowany będzie również w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier.

Docelowo The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany w 100 proc. czystą energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych. Obiekt wykorzystywać będzie energooszczędny i innowacyjny Building Energy Management System, zainstalowany w celu monitorowania i zarządzania parametrami energetycznymi budynku. Ponadto, w wieżowcu wdrożona zostanie nowatorska technologia kanalizacji podciśnieniowej, pozwalająca na zminimalizowanie zużycia wody w toaletach o 75%.

W budynku zastosowany zostanie również autorski system operacyjny Signal OS, który pozwala m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu, fot. mat. pras.

W budynku zastosowany zostanie również autorski system operacyjny Signal OS, który pozwala m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu. Elementem systemu jest aplikacja mobilna umożliwiająca najemcom poruszanie się po biurowcu bez karty dostępu czy rezerwację sal i miejsc parkingowych. W The Bridge wykorzystane będą też specjalne rozwiązania antypandemiczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, a na 40 piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w około 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla jednośladów elektrycznych z punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc na rowery oraz szatnie z natryskami.