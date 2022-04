Jerzy Szczepanik-Dzikowski na EEC 2022: Rewitalizacja? Projektuje się ciężko, ale przyjemnie

Projektuje się ciężko, ale przyjemnie. To chyba najtrudniejsze projekty. Pracochłonność zadania rewitalizacyjnego rośnie dwukrotnie – zaznacza Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, partner, Jems Architekci w trakcie EEC 2022.

JEMS Architekci posiadają spore doświadczenie rewitalizacyjne. Chociażby warto wymienić ostatnie realizacje w Warszawie: Halę Koszyki czy zespół Browarów Warszawskich. Inne projekty rewitalizacyjne pracownia ma w toku m.in. Nowy Wełnowiec w Katowicach dla Grupy Capital Park.

Jak się architektom rewitalizuje? - Problemy proceduralne, projektowe, techniczne i technologiczne są oczywiście przedmiotem naszej pracy. Jednak w zderzeniu z zabytkową substancją, która wymaga adaptacji i uszanowania, problemy się mnożą. Pracochłonność takiego zadania rośnie dwukrotnie – podkreśla Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, partner, Jems Architekci w trakcie EEC 2022. Dodaje też, że takie projekty wymagają dużo większego zespołu projektowego.

- Najważniejsze jest to, po co się robi takie projekty i najważniejsze, dlaczego tak przyjemnie się to robi. Otóż przyjemnie się nad takimi projektami pracuje, dlatego, bo istotą rewitalizacji jest patrzenie wstecz. Jeżeli zastajemy coś, co istnieje, jeżeli potrafimy temu nadać sens, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że tego sensu na pierwszy rzut oka nie widać. Ale wydobywamy na światło dzienne, jeżeli musimy się zagłębić w przeszłość po to, żeby zrozumieć, to działamy na przyszłość, to jest najciekawsze - opowiada architekt.

W projektach rewitalizacyjnych, architekci muszą działać w kontekście wielowarstwowym: przestrzennym, społecznym i historycznym etc.

- Całe bogactwo tej materii, które na koniec obraca się także w pewne bogactwo tego, co powstaje. Wszyscy wiemy, że jeżeli wchodzimy np. do kościoła, który znajduje się na Sycylii i zauważymy etruskie kolumny z czasów niechrześcijańskich i na nie nakładają się gotyckie elementy i arabskie naleciałości. Razem ta cała substancja staje się niezwykle bogata. Jest kopalnią wiedzy i kopalnią różnych emocji różnych. Podobny proces ma miejsce w przypadku rewitalizacji - zauważa Jerzy Szczepanik-Dzikowski w trakcie EEC 2022.