Jesienią wystartuje duża inwestycja w Poznaniu. Za projektem stoją APA Wojciechowski Architekci

Na postindustrialnych terenach nad brzegiem Warty Vastint zbuduje samowystarczalne, zielone osiedle spod kreski APA Wojciechowski Architekci. Budowa wystartuje już jesienią!

Wkrótce ruszy największa od lat inwestycja mieszkaniowa w prawobrzeżnym Poznaniu – budowa projektu Portowo na Starołęce. Podstawowym atutem nowo powstającego osiedla będzie bliskość wody i terenów rekreacyjnych oraz rozwiązania przyjazne środowisku spełniające cele ESG. Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Vastint Poland, znana Poznaniakom z realizacji kompleksu biurowego Business Garden przy ul. Bułgarskiej, a także z przygotowania projektu rewitalizacji Starej Rzeźni.

Portowo to inwestycja mająca powstać na 19-hektarowym terenie zlokalizowanym nad Wartą, w bezpośredniej bliskości śródmieścia Poznania, przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta - Rondzie Starołęka. Od niedawna teren przyszłego osiedla ma dostęp do Wartostrady, która jest ciekawą propozycją dla amatorów spacerów lub przejażdżek rowerowych.

Teren dawnego portu rzecznego to przepiękny, aczkolwiek wciąż mało znany zakątek Poznania. Wszyscy, którzy go odwiedzają, są zaskoczeni, że taka perełka do tej pory zachowała się w mieście. Działalność fabryki Stomil zostanie wygaszona w najbliższych latach i tym samym zniknie ostatni argument przeciw osiedlaniu się w tej urokliwej okolicy. Można tę sytuację porównać do Jeżyc, gdzie na terenach poprzemysłowych kwitnie budownictwo mieszkaniowe – piękne domy powstają na terenach opuszczonych przez cztery spore przedsiębiorstwa: Goplanę, Wiepofamę, Powogaz i Modenę. Teraz czas na Starołękę! – mówi Rafał Przybył, Regional Manager, Vastint Poland.