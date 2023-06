Jest beton, będzie 63 tys. roślin. Nowy Targ we Wrocławiu czeka zielona rewolucja

Już wiosną 2024 r. wrocławianie będą mogli cieszyć się zielenią na placu Nowy Targ. Tam gdzie teraz jest betonowa powierzchnia, zasadzonych zostanie aż 63 tys. nowych roślin.

Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę i zazielenienie placu Nowy Targ we Wrocławiu.

Jeśli uda się go rozstrzygnąć do sierpnia, zadanie zostanie zakończone wiosną 2024 roku.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 8 mln zł.

Plac Nowy Targ we Wrocławiu zostanie przebudowany i zazieleniony. Zostanie on wypełniony substratem glebowym (specjalny rodzaj podłoża zamiast ziemi) i dzięki temu – na placu nasadzonych zostanie ponad 63 tysiące roślin. To między innymi: 172 drzewa, ponad 27 tysięcy bylin, 193 paprocie, blisko 13 tysięcy traw, 23 tysiące roślin cebulowych oraz pnącza.

Zazielenianie Wrocławia to bez wątpienia nasz priorytet. Przeprowadziliśmy już szereg działań zwiększających liczbę zielonych obszarów w naszym mieście. Zazielenienie placu Nowy Targ to kolejny ważny projekt, dzięki któremu ta przestrzeń stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców, ale przede wszystkim zminimalizuje efekt miejskiej wyspy ciepła.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Nawierzchnia – w zależności od miejsca – zostanie rozebrana na głębokość 35, 45 i 60 cm. Zastąpią ją nowe warstwy izolacji oraz warstwy drenująco-retencyjne wraz z substratem. Ponadto rabaty zostaną wyniesione na 25 cm, dzięki czemu powstaną warunki potrzebne do rozwoju roślin. Konieczne działania związane są także z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

Przebudowa placu Nowy Targ w etapach

Na placu zmodernizowane zostanie też oświetlenie, a przy okazji prac elektrycznych utworzone zostaną punkty zasilania pod food trucki. Łącznie przebudowane zostanie około 60 procent placu.

Przetarg zostanie ogłoszony 16 czerwca. Jeśli uda się go rozstrzygnąć do sierpnia, zadanie zostanie zakończone wiosną 2024 roku. Jego szacowany koszt to ok. 8 mln zł.

Obecnie priorytetem jest etap pierwszy, czyli wprowadzenie na plac znacznej ilości zieleni. W kolejnych latach – jeśli będą na to odpowiednie środki – nadal możliwa będzie także budowa fontanny. Będzie to jednak finał prac nad zagospodarowaniem Nowego Targu. Jeśli zapadnie decyzja o jej budowie – w przyszłości zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby, która uzupełni fontannę.