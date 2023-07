Jest czytelny i przejrzysty. Oto System Informacji Przestrzennej Rybnika według Studia Otwartego

Rybnik odnowił identyfikację wizualną miasta i System Informacji Przestrzennej. Inspiracją do stworzenia tablic miejskich były tradycyjne tablice ulicowe z emaliowanej blachy.

Po wdrożeniu udanego Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW), który zdobył szerokie uznanie otrzymując wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, Rybnik zrealizował kolejny, zapowiadany wcześniej etap porządkowania przestrzeni miasta – System Informacji Miejskiej (SIM).

SIM to miejskie oznaczenia adresowe budynków i posesji, tablice z nazwami ulic oraz budynków użyteczności publicznej, a także drogowskazy, mapy, oznaczenia informacji na przystankach, parkingach, parkach i innych obiektach miejskich. System obejmuje też uporządkowanie oznaczeń firm – na budynkach i drogach dojazdowych. Pełni funkcję informacyjną i zdobi miasto. Jednorodne, dobre jakościowo, estetyczne i dopasowane do charakteru miasta oznaczenia są jego wizytówką.

Inspiracją dla firmy projektującej rybnicki system - biura Studio Otwarte - były tradycyjne, wypukłe tablice ulicowe z emaliowanej blachy, które są stałym elementem krajobrazu polskich miast. W Rybniku mają one jeszcze dodatkowe powiązanie z rozpoznawalną w całej Polsce Hutą Silesia.

- Emaliowane tablice mają tę cechę, że są oczywiste jako przedmiot – mówi Marcin Wolny ze Studia Otwartego, które przygotowało rybnicki SIM. - Kiedy je widzimy – od razu wiemy, że to nazwa ulicy albo adres. Przy tym – nawiązują do industrialnej historii Rybnika, bo wyroby z emaliowanej blachy były flagowym produktem nieistniejącej już rybnickiej huty. Uznaliśmy, że użyjemy tej tradycyjnej technologii w uwspółcześnionej formie: prostopadłościennych tablic z charakterystycznym połyskiem i lekko wypukłymi, nie do końca doskonałymi, ale urokliwymi kształtami emaliowanych liter i cyfr. Układ graficzny, krój pisma i kolorystyka – czerń, biel i błękit uzupełnione o „urzędową” czerwień – nawiązują do rybnickiego Systemu Identyfikacji Wizualnej – mówi Wolny.