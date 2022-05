Jest już nowa tężnia na Stawach Jana w Łodzi

Liczba miejsc w Łodzi, w których można bezpłatnie korzystać z dobrodziejstw solanki, powiększyła się o Stawy Jana. To tutaj, dzięki głosom łodzian w ramach Budżetu Obywatelskiego, zbudowana została tężnia, którą uruchomiono w ostatni weekend.

Tężnia na Stawach Jana będzie działać w godz. 7-22.30 przez cały sezon wiosenno-letni, aż do października. Wokół tężni powstały ławki oraz ławko-leżaki, na których można odpocząć i korzystać z dobrodziejstw solanki. Pojawiła się także dodatkowa zieleń.

- Zasadzone zostały dwie odmiany chmielu, pnącza, które w przyszłości ma obrosnąć drewnianą konstrukcję. To samowystarczalne rośliny - woda i słońce to wszystko, czego potrzebują, aby bujnie się rozrosnąć. Między leżakami zobaczymy trawy ozdobne, obecnie przycięte tak, aby młode pędy miały możliwość wzejść w okresie letnim. Rośliny będą przycinane na wiosnę oraz systematycznie podlewane i nawożone - zapewnia Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Do budowy tężni używane są gałązki krzewów tarniny – to po nich spływa solanka rozbijając się na mniejsze krople. Dzięki warunkom atmosferycznym (promieniom słonecznym i podmuchom wiatru) powstaje mgiełka solankowa, która rozwiewana jest wokół tężni, tworząc korzystny dla zdrowia mikroklimat.

Tężnia została zbudowana dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Wartość inwestycji: 984 000 brutto.