Jest już nowy wiadukt nad torami w Konradowie

Nad torami w Konradowie powstał nowy wiadukt. Obiekt to ważny element nowej obwodnicy Konradowa.

Mieszkańcy Konradowa (gm. Otyń) zyskali nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie nad torami.

Zwiększyło się bezpieczeństwo, są dogodniejsze przejazdy – mieszkańcy Konradowa (gm. Otyń) zyskali nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie nad torami. Na kolejowej trasie między Wrocławiem a Szczecinem pociągi jeżdżą pod wiaduktem drogowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały obiekt za ok. 14 mln zł przy współpracy z samorządem. Inwestycja to część ogólnopolskiego projektu z udziałem środków UE z POIiŚ.

W Konradowie (gmina Otyń) zakończyły się już zasadnicze prace związane z budową nowego wiaduktu drogowego nad torami linii Wrocław – Szczecin (linia kolejowa nr 273, tzw. Nadodrzanka). Dwupoziomowe skrzyżowanie od dziś zwiększa już poziom bezpieczeństwa i zapewnia mieszkańcom lepszy system komunikacji. Obiekt to ważny element nowej obwodnicy Konradowa (gmina Otyń).

Trzyprzęsłowy wiadukt drogowy ma ponad 60 m długości i blisko 12 m szerokości. Dla kierowców przygotowano dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę, a dla pieszych i rowerzystów – odseparowane od jezdni ścieżki.

Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi znajdujące się w pobliżu trzy dotychczasowe przejazdy kolejowo-drogowe w Konradowie (2 przejazdy) i Zakęciu (1 przejazd) – likwidacja skrzyżowań w poziomie torów, którymi łącznie przejeżdża ok. 48 pociągów i ok. 1 tys. samochodów w ciągu doby, przewidywana jest w najbliższych dniach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie” za ok. 13,8 mln zł (netto). PLK S.A. przeznaczyły na prace ok. 5,1 mln zł, a pozostałą część środków pokryło Starostwo Powiatowe w Nowej Soli i Gmina Otyń. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest do końca października br. – obecnie wykonawca m.in. kończy montaż oznakowania.