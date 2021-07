Jest już projektant modernizacji nowej siedziby Teatru Żydowskiego

W zmodernizowanym budynku, w którym dotąd mieścił się Teatr na Woli, znajdzie się scena Teatru Żydowskiego. Projekt przygotuje pracownia Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. z Suchej Beskidzkiej.

Teatr Żydowski, który od 2016 roku prowadzi działalność bez stałej siedziby, wkrótce znajdzie swoje miejsce pod znanym teatralnym adresem: ul. Kasprzaka 22. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta rozstrzygnął właśnie postępowanie na wybór pracowni architektonicznej, która zaprojektuje siedzibę dla Teatru.

W 2019 roku Miasto zakupiło od Banku nieruchomość przy ul. Kasprzaka 22, z przeznaczeniem na siedzibę dla Teatru Żydowskiego. Zamierzenie Miasta właśnie wchodzi w etap realizacji.

- W ramach rozpoczętej inwestycji zmodernizowana zostanie duża scena, powstanie także mała scena, pomieszczenia zaplecza teatralnego oraz powierzchnia z przeznaczeniem na działalność Centrum Kultury Jidysz. Czekamy na powrót spektakli w tym symbolicznym budynku – mówi Aldona Machnowska-Góra zastępczyni prezydenta Warszawy. Teatr Żydowski nie ma własnej siedziby od czasu zburzenia budynku na pl. Grzybowskim, gdzie mieściła się od 1970 roku. Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich został utworzony w 1950 roku. Na czele tej instytucji stanęła wybitna aktorka i reżyserka, Ida Kamińska. Od 1955 r. teatr działa w Warszawie. Wiele lat jego dyrektorem był Szymon Szurmiej, a od 2015 roku dyrektorką jest Gołda Tencer, aktorka, artystka i reżyserka związana z Teatrem Żydowskim od ponad 50 lat.

Nieruchomość przy pl. Grzybowskim została sprzedana przez właściciela i w 2016 roku teatr był zmuszony opuścić dotychczasowy adres. Mała scena, scena letnia i administracja teatru mieszczą się tymczasowo pod adresem ul. Senatorska 35. Wieloobsadowe spektakle są prezentowane na zaprzyjaźnionych warszawskich scenach.

Budynek przy ul. Kasprzaka 22 od samego początku pełnił funkcje kulturalne, początkowo jako Kino „Mazowsze”, a potem teatr. Teatr na Woli (pierwsza nazwa instytucji) został założony przez Tadeusza Łomnickiego w styczniu 1976 roku, aktor kierował nim do 1981 roku. Jedna z ulic obok teatru nosi jego imię. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku do Teatru na Woli został przyłączony Teatr Kwadrat. Miejsce było też tymczasową siedzibą dla Teatru Narodowego, kiedy ten po pożarze utracił swoją siedzibę. Po 1990 roku była to scena impresaryjna i potem część Teatru Dramatycznego.