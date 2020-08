Jest koncepcja architektoniczna klastra innowacji na krakowskim Zabłociu

Na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie przygotowana została koncepcja architektoniczna Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Obecnie wykonawca przygotowuje projekt budowlany potrzeby do uzyskania pozwolenia na budowę.

Za kilka tygodni, wykonawca – firma Mostostal Warszawa SA – chce przystąpić do pierwszych prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Chodzi o roboty rozbiórkowe wewnątrz istniejących budynków. Jednocześnie przygotowywany jest projekt budowlany, potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku ma zostać złożony wniosek w tej sprawie do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK - podaje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Umowa na realizację zadania, a więc przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych i roboty budowlane została podpisana w lutym tego roku. Za wykonanie zadania odpowiada wybrana w przetargu firma Mostostal Warszawa SA. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, realizacja zadania powinna się zakończyć w przyszłym roku.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Klaster powstanie oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych.

Zgodnie z podpisaną umową, za realizację zadania Mostostal Warszawa SA otrzyma kwotę 39 mln zł.