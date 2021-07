Jest miejscowy plan dla ważnego terenu w Poznaniu

Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald część B - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Dokument precyzuje zasady lokalizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który ma powstać na tym terenie. Uchwalenie planu poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.

Nowy szpital ma znajdować się przy ulicy Grunwaldzkiej 55, w sąsiedztwie ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Lokalizacja szpitala na tym terenie została wskazana we wcześniejszych dokumentach planistycznych, w tym w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 1994 r., a także w opracowaniach z lat poprzednich.

Nowy szpital uzupełni realizowany od wielu lat kompleks kampusu Uniwersytetu Medycznego wzdłuż ul. Przybyszewskiego, umożliwiając przeniesienie do nowoczesnego obiektu oddziałów szpitalnych funkcjonujących dotychczas w historycznych budynkach przy ulicach Długiej i Grunwaldzkiej (dawny szpital wojskowy), a także w zabytkowym już obiekcie przy ul. Przybyszewskiego - który z kolei docelowo przeznaczony zostanie na funkcje dydaktyczne uczelni.

Sporządzenie planu podjęte zostało ze względu na duże zainteresowanie planowaną inwestycją strony społecznej, w tym działających na Grunwaldzie stowarzyszeń i rad osiedli. Dotychczas dla tego terenu obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2013 r., który ustalał m.in. dopuszczenie 50 proc. powierzchni zabudowy i minimalny 20 proc. udział powierzchni biologicznie czynnej.

Nowy plan dokonuje weryfikacji skali docelowej zabudowy szpitala, określając maksymalną powierzchnię zabudowy jako nie większą niż 35 proc. Dokument zwiększa jednocześnie do 35 proc. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Plan ustala wysokość budynku szpitala do 20 m, a na dachu budynku SOR umożliwia lokalizację lądowiska dla helikopterów, przy czym wysokość płyty lądowiska nie może być większa niż 23 m od poziomu terenu, a wysokość elementów kubaturowych stanowiących wyposażenie lądowiska nie może być większa niż 27 m od poziomu terenu. Ponadto nowy plan, po analizie uwzględniającej m.in. dogodny dostęp do transportu zbiorowego, dokonuje weryfikacji normatywu parkingowego, jak również wyznacza - istotne dla ochrony środowiska - strefy zieleni: zieleń izolacyjną od strony zabudowy mieszkaniowej, zieleń urządzoną od strony przyległych ulic oraz strefę parku w sąsiedztwie starego szpitala przy ul. Przybyszewskiego.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.

Po przystąpieniu do sporządzenia planu, w marcu 2019 r. odbyły się I konsultacje społeczne z mieszkańcami, informujące o przyczynach przystąpienia do sporządzenia planu. Następnie osoby zainteresowane miały możliwość składania wniosków. Po ich rozpatrzeniu opracowana została koncepcja, która zaprezentowana została stronie społecznej podczas II konsultacji społecznych w listopadzie 2019 r. Swoje opinie do przedstawionej propozycji koncepcji przesłali zarówno mieszkańcy, jak i stowarzyszenia oraz rady osiedli.

Po rozpatrzeniu wszystkich opinii strony społecznej oraz uwarunkowań i wymagań związanych z funkcjonowaniem szpitala klinicznego, sporządzony został projekt planu, a następnie prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt ten, po przeprowadzeniu ustawowej procedury opiniowania i uzgadniania, został wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się także dyskusja publiczna z licznym udziałem osób zainteresowanych.