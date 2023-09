Jest pusty narożnik, będzie apartamentowiec. Zadziała "lex deweloper"

Narożnik skrzyżowania ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z ul. Składową w Łodzi zyska nowe oblicze. Rada Miejska zaaprobowała wniosek o zabudowanie dwóch tamtejszych parceli apartamentowcem, który dzięki specustawie mieszkaniowej „lex deweloper” zamierza wznieść spółka Hocan Estate.

W miejscu wyburzonej w 2019 r. kamienicy w Łodzi powstanie apartamentowiec złożony z trzech brył.

Ważnym elementem projektu jest odtworzenie oryginalnego wyglądu elewacji rozebranej narożnej kamienicy.

Teren planowanej inwestycji to działka przy ul. POW 42 (po kamienicy, którą z przyczyn technicznych wyburzono w 2019 r.) i pozostałość kamienicy przy ul. Składowej 14 (rozebranej w maju 2023 r., z której zachowano tylko zabytkową część fasady). Na tym terenie zostanie wzniesiony nowy budynek, złożony z trzech brył różniących się wysokością (1, 5 i 6 kondygnacji). Parter zajmą lokale usługowe (ok. 500 mkw.) i garaż, którego część będzie schowana w kondygnacji podziemnej, pod całym terenem zabudowy, a na kondygnacjach od drugiej do szóstej powstanie od 60 do 85 mieszkań.

Ważnym elementem projektu jest odtworzenie oryginalnego wyglądu elewacji rozebranej narożnej kamienicy – ze zdobieniami, detalami architektonicznymi i mansardowym dachem. Zachowany i poddany renowacji ma być też front kamienicy przy ul. Składowej. Inwestor realizuje projekt, bazując na przepisach specustawy „lex deweloper”, bo nowy obiekt ma być nieznacznie wyższy (nie więcej niż o 3 m) niż dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a specustawa umożliwia ominięcie tego rygoru.